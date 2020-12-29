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Навальному грозит до десяти лет лишения свободы
Навальному грозит до десяти лет лишения свободы
Алексею Навальному может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, следует из инкриминируемой ему статьи Уголовного... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T23:15
2020-12-29T23:17
россия
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Алексею Навальному может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, следует из инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса России.Ранее сообщалось, что в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере."Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", - говорится в части 4 статьи 159 УК РФ.По данным следствия, для нужд ряда некоммерческих организаций были собраны пожертвования с физических лиц в размере 588 миллионов рублей. В этом списке - ФБК, "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "Штаб".Следствие считает, что несмотря на то что деньги "предназначались исключительно" на цели этих организаций, Навальный как фактический их руководитель "потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей".
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россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный

Навальному грозит до десяти лет лишения свободы

23:15 29.12.2020 (обновлено: 23:17 29.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Алексею Навальному может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, следует из инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса России.
Ранее сообщалось, что в отношении Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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"Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", - говорится в части 4 статьи 159 УК РФ.
По данным следствия, для нужд ряда некоммерческих организаций были собраны пожертвования с физических лиц в размере 588 миллионов рублей. В этом списке - ФБК, "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "Штаб".
Следствие считает, что несмотря на то что деньги "предназначались исключительно" на цели этих организаций, Навальный как фактический их руководитель "потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей".
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