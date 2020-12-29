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СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве
СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве
Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-29T21:20
2020-12-30T03:52
светлана петренко
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко."Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — сказала она.По данным следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".Деньги "предназначались исключительно" на цели этих организаций. Однако Навальный как их фактический руководитель потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей "на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей", утверждают в СК."Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению", — отметила Петренко.Инкриминируемая Навальному статья предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.Юрист Илья Ремесло выразил мнение, что сотрудники ФБК могут оказаться соучастниками Навального по этому делу. Он посоветовал им "писать явку с повинной", отметив, что сам Навальный, скорее всего, не вернется в Россию.Эксперт утверждает, что исходя из анализа публичных отчетов, которые публиковал Навальный, фонд получил одну сумму пожертвований, а по данным с сайта Минюста - сумма другая."Получается, что разница между двумя этими цифрами куда-то исчезла", - сказал он. "То есть это десятки миллионов рублей, которые были заведены на счет фонда, а в дальнейшем легализованы. При этом фонд не публиковал никакой отчетности", - отметил Ремесло.По его словам, такая схема была необходима, чтобы "скрыть иностранные источники финансирования".
https://ria.ru/20201228/navalnyy-1591297564.html
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светлана петренко, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве

21:20 29.12.2020 (обновлено: 03:52 30.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — сказала она.
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По данным следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".
Деньги "предназначались исключительно" на цели этих организаций. Однако Навальный как их фактический руководитель потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей "на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей", утверждают в СК.
"Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению", — отметила Петренко.
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Инкриминируемая Навальному статья предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Юрист Илья Ремесло выразил мнение, что сотрудники ФБК могут оказаться соучастниками Навального по этому делу. Он посоветовал им "писать явку с повинной", отметив, что сам Навальный, скорее всего, не вернется в Россию.
Эксперт утверждает, что исходя из анализа публичных отчетов, которые публиковал Навальный, фонд получил одну сумму пожертвований, а по данным с сайта Минюста - сумма другая.
"Получается, что разница между двумя этими цифрами куда-то исчезла", - сказал он. "То есть это десятки миллионов рублей, которые были заведены на счет фонда, а в дальнейшем легализованы. При этом фонд не публиковал никакой отчетности", - отметил Ремесло.
По его словам, такая схема была необходима, чтобы "скрыть иностранные источники финансирования".
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Светлана ПетренкоФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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