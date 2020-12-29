https://ria.ru/20201229/navalnyy-1591363450.html
Песков прокомментировал претензии ФСИН к Навальному
Песков прокомментировал претензии ФСИН к Навальному
Президент России Владимир Путин не осведомлен о претензиях ФСИН к Алексею Навальному, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:27
2020-12-29T12:27
2020-12-29T14:56
госпитализация алексея навального
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не осведомлен о претензиях ФСИН к Алексею Навальному, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В УФСИН по Москве накануне сообщили, что обратили внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники "Шарите", из которой следовало, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". В этой связи ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию. В случае невыполнения обязанностей могут быть приняты меры, сообщили в ведомстве."Послушайте, если вы думаете, что он (президент. — Прим. ред.) вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Повестка дня достаточно обширная, достаточно напряженная — рабочая повестка дня", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Поэтому, по его словам, "президент не осведомлен о требованиях ФСИН".На просьбу уточнить, выдвинула ли служба это требование без ведома президента, представитель Кремля подчеркнул: "ФСИН выполняет свою работу".Говоря о том, будет ли глава государства вмешиваться в решение этого вопроса, Песков сказал: "Я не вижу никакой здесь связи, поэтому мне просто нечего добавить. Здесь нечего комментировать".
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, происшествия
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
не осведомлен о претензиях ФСИН к Алексею Навальному
, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
В УФСИН по Москве накануне сообщили, что обратили внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники "Шарите", из которой следовало, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". В этой связи ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию. В случае невыполнения обязанностей могут быть приняты меры, сообщили в ведомстве.
"Послушайте, если вы думаете, что он (президент. — Прим. ред.) вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Повестка дня достаточно обширная, достаточно напряженная — рабочая повестка дня", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Поэтому, по его словам, "президент не осведомлен о требованиях ФСИН".
На просьбу уточнить, выдвинула ли служба это требование без ведома президента, представитель Кремля подчеркнул: "ФСИН выполняет свою работу".
Говоря о том, будет ли глава государства вмешиваться в решение этого вопроса, Песков сказал: "Я не вижу никакой здесь связи, поэтому мне просто нечего добавить. Здесь нечего комментировать".