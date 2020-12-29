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Песков ответил на вопрос о возвращении Навального в Россию
Песков ответил на вопрос о возвращении Навального в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о гипотетическом возвращении Алексея Навального в Россию, заявил, что любой гражданин РФ волен приехать в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:23
2020-12-29T22:57
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о гипотетическом возвращении Алексея Навального в Россию, заявил, что любой гражданин РФ волен приехать в свою страну. При этом вопрос о требованиях ФСИН к блогеру представитель Кремля переадресовал в это ведомство.В УФСИН по Москве накануне сообщили, что обратили внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники "Шарите", из которой следовало, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". В этой связи ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию. В случае невыполнения обязанностей могут быть приняты меры, сообщили в ведомстве.
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, в мире

Песков ответил на вопрос о возвращении Навального в Россию

12:23 29.12.2020 (обновлено: 22:57 29.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о гипотетическом возвращении Алексея Навального в Россию, заявил, что любой гражданин РФ волен приехать в свою страну. При этом вопрос о требованиях ФСИН к блогеру представитель Кремля переадресовал в это ведомство.

"Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может. Что касается конкретно этой ситуации, то, наверное, было бы корректнее вам обращаться непосредственно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу", - заявил Песков журналистам.

В УФСИН по Москве накануне сообщили, что обратили внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники "Шарите", из которой следовало, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". В этой связи ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию. В случае невыполнения обязанностей могут быть приняты меры, сообщили в ведомстве.
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Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковВ мире
 
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