https://ria.ru/20201229/navalnyy-1591362433.html

Песков ответил на вопрос о возвращении Навального в Россию

Песков ответил на вопрос о возвращении Навального в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о гипотетическом возвращении Алексея Навального в Россию, заявил, что любой гражданин РФ волен приехать в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:23

2020-12-29T12:23

2020-12-29T22:57

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о гипотетическом возвращении Алексея Навального в Россию, заявил, что любой гражданин РФ волен приехать в свою страну. При этом вопрос о требованиях ФСИН к блогеру представитель Кремля переадресовал в это ведомство.В УФСИН по Москве накануне сообщили, что обратили внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники "Шарите", из которой следовало, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". В этой связи ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию. В случае невыполнения обязанностей могут быть приняты меры, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590673185.html

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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, в мире