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В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России
В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:21
2020-12-29T20:48
сергей миронов
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей.По его словам, хотя средняя пенсия сегодня — около 15 тысяч, россияне чаще ему говорят, что размер выплат составляет от девяти до 12 тысяч.Депутат также в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидировать Пенсионный фонд. "Если у нас пенсия — это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник?" — заметил он.Ранее Миронов призвал как можно скорее поднять минимальный размер оплаты труда до "приемлемых значений" — до 50-60 тысяч рублей: тогда, по мнению лидера СР, в России не будет работающих бедных, а бизнес начнет "вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда".
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сергей миронов, справедливая россия, общество

В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России

17:21 29.12.2020 (обновлено: 20:48 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей.

"Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях", — заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, хотя средняя пенсия сегодня — около 15 тысяч, россияне чаще ему говорят, что размер выплат составляет от девяти до 12 тысяч.
Депутат также в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидировать Пенсионный фонд. "Если у нас пенсия — это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник?" — заметил он.
Ранее Миронов призвал как можно скорее поднять минимальный размер оплаты труда до "приемлемых значений" — до 50-60 тысяч рублей: тогда, по мнению лидера СР, в России не будет работающих бедных, а бизнес начнет "вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда".
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