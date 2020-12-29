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В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России
В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:21
2020-12-29T17:21
2020-12-29T20:48
сергей миронов
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей.По его словам, хотя средняя пенсия сегодня — около 15 тысяч, россияне чаще ему говорят, что размер выплат составляет от девяти до 12 тысяч.Депутат также в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидировать Пенсионный фонд. "Если у нас пенсия — это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник?" — заметил он.Ранее Миронов призвал как можно скорее поднять минимальный размер оплаты труда до "приемлемых значений" — до 50-60 тысяч рублей: тогда, по мнению лидера СР, в России не будет работающих бедных, а бизнес начнет "вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда".
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сергей миронов, справедливая россия, общество
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов
считает, что российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей.
"Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях", — заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, хотя средняя пенсия сегодня — около 15 тысяч, россияне чаще ему говорят, что размер выплат составляет от девяти до 12 тысяч.
Депутат также в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидировать Пенсионный фонд. "Если у нас пенсия — это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник?" — заметил он.
Ранее Миронов призвал как можно скорее поднять минимальный размер оплаты труда до "приемлемых значений" — до 50-60 тысяч рублей: тогда, по мнению лидера СР, в России не будет работающих бедных, а бизнес начнет "вкладываться в обновление парка техники, оптимизацию производственных процессов, искать другие способы повышать производительность труда".