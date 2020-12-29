https://ria.ru/20201229/markirovka-1591356992.html

В России с 20 января начнется добровольная маркировка молочной продукции

В России с 20 января начнется добровольная маркировка молочной продукции

Маркировка молочной продукции в РФ c 20 января начнет осуществляться в добровольном режиме, говорится в сообщении Минпромторга. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:02

2020-12-29T12:02

2020-12-29T12:02

владимир дубина

денис мантуров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Маркировка молочной продукции в РФ c 20 января начнет осуществляться в добровольном режиме, говорится в сообщении Минпромторга."С 20 января 2021 года маркировка молочной продукции будет осуществляться в добровольном режиме. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее", - говорится в сообщении.В России в настоящее время проходит эксперимент по маркировке молочной продукции, он начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря текущего года. Вопросы введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции обсуждались в ходе встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с представителями молочной отрасли, производителями упаковки и оператором системы маркировки ЦРПТ.Мантуров отметил, что этапность вступления в силу требований по маркировке более чем мягкая и максимально сдвинута вправо. "Завершающий этап наступит только через три года - 1 декабря 2023 года. С этой даты начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции", - напомнил министр. Он также отметил, что поштучный учет будет распространяться только на товары со сроком годности более 40 суток, а для скоропортящейся продукции оставлен только партионный учет.Глава Минсельхоза РФ сообщил, что для минимизации затрат при введении обязательной маркировки молочной продукции, помимо действующих форм поддержки, министерство разработало такие меры, как предоставление льготных краткосрочных кредитов на приобретение кодов, обеспечение печати и техобслуживание оборудования для маркировки, а также льготных инвесткредитов на его закупку. Также прорабатывается возможность поставки оборудования для маркировки на условиях лизинга.В ходе совещания обсуждался вопрос оснащения типографий для нанесения кодов на уже готовую упаковку: по оценкам Минпромторга, порядка 70% производителей в качестве основного метода нанесения кодов маркировки выбирают именно типографский метод."Сейчас в системе более 8000 участников оборота, в том числе 632 производителя и 173 импортера", - сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. Он отметил, что из трех способов нанесения цифрового кода самый оптимальный для многих - получение упаковки с уже нанесенными кодами, и ЦРПТ разработал план подготовки типографий, предполагающий, что они будут готовы не позднее, чем за 2-3 месяца до начала обязательной маркировки определённого продукта.

https://rsport.ria.ru/20201209/moloko-1588496925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир дубина, денис мантуров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика