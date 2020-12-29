https://ria.ru/20201229/laboratoriya-1591376584.html

В Коми и Приамурье приостановили работу двух лабораторий по COVID-19

В Коми и Приамурье приостановили работу двух лабораторий по COVID-19

В Коми и Амурской области из-за грубейшего нарушения правил биологической безопасности приостановили работу двух лабораторий, которые проводили исследования по... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:19

2020-12-29T13:19

2020-12-29T13:51

республика коми

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

амурская область

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Коми и Амурской области из-за грубейшего нарушения правил биологической безопасности приостановили работу двух лабораторий, которые проводили исследования по COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Решение об этом принял суд."Мы усилили контроль за лабораториями, которые осуществляют лабораторные исследования на COVID. <...> Все необходимые мероприятия проводятся, все необходимые административные меры применяются", — отметила она.По словам Поповой, за последние 14 дней проверили 435 лабораторий, нарушения выявили в 88 из них. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/laboratorii-1583747996.html

республика коми

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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