https://ria.ru/20201229/laboratoriya-1591376584.html
В Коми и Приамурье приостановили работу двух лабораторий по COVID-19
В Коми и Приамурье приостановили работу двух лабораторий по COVID-19
В Коми и Амурской области из-за грубейшего нарушения правил биологической безопасности приостановили работу двух лабораторий, которые проводили исследования по... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:19
2020-12-29T13:19
2020-12-29T13:51
республика коми
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Коми и Амурской области из-за грубейшего нарушения правил биологической безопасности приостановили работу двух лабораторий, которые проводили исследования по COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Решение об этом принял суд."Мы усилили контроль за лабораториями, которые осуществляют лабораторные исследования на COVID. <...> Все необходимые мероприятия проводятся, все необходимые административные меры применяются", — отметила она.По словам Поповой, за последние 14 дней проверили 435 лабораторий, нарушения выявили в 88 из них. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/laboratorii-1583747996.html
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республика коми, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, амурская область, общество