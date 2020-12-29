https://ria.ru/20201229/krym-1591261826.html

"Все будем воевать". Почему Киев не возобновляет поставки воды в Крым

"Все будем воевать". Почему Киев не возобновляет поставки воды в Крым

Крым не покидает умы украинских политиков. Недавно Владимир Зеленский рассуждал о возможной всеобщей мобилизации и мужчин, и женщин, если Россия атакует с... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

рефат чубаров

референдум о статусе крыма (2014)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Крым не покидает умы украинских политиков. Недавно Владимир Зеленский рассуждал о возможной всеобщей мобилизации и мужчин, и женщин, если Россия атакует с территории полуострова. Профессиональные военные скептически отреагировали на высказывания Верховного главнокомандующего. А позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что намерен помешать проекту опреснения воды для крымчан. Что за этим стоит — разбиралось РИА Новости.Левые люди в советниках"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Будем надеяться, что это невозможно" — так ответил Зеленский на вопрос журналистов, задумывался ли он о возможности нападения России со стороны Крыма. Но если Москва атакует, разразится "большая война", продолжил украинский президент. Он уверен: "Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины".Вот только Зеленский не представляет, способно ли государство сейчас призвать такое количество людей. На эту тему говорил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос. Позицию Верховного главнокомандующего он раскритиковал и напомнил о проблемах с комплектованием Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые возникали с самого начала силовой операции в Донбассе."Огромное количество мобилизованных шло в зону боевых действий, но еще больше — убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, показал: многие убежали", — заметил Кривонос."Даже если теоретически мы мобилизуем женщин и мужчин — а обучены ли они держать оружие в руках? Нет. А хотят ли они этого? Нет", — заключил замсекретаря.Украинские военные, судя по интервью, тоже скептически отнеслись к планам главы государства. Один из офицеров предположил, что у действующего президента "в советниках какие-то левые люди". И добавил: "Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация".Рассуждения о российском нападении с территории Крыма и раньше муссировались в украинской прессе — Москва, полагали авторы гипотез, хочет таким образом решить вопрос с Северо-Крымским каналом. В 2014-м там поставили дамбу, и с тех пор в регионе нехватка воды. Ее покрывали из водоемов полуострова, но за последний год они обмелели. Поэтому руководство Крыма ищет возможность наладить снабжение — в том числе и с помощью опреснительных установок.Увеличить цену нарушенийНемногим ранее Дмитрий Кулеба напомнил в эфире, что российские власти привлекают для опреснения воды международную компанию. И пообещал: "Мы обязательно найдем ее (компанию. — Прим. ред.) и помешаем реализовать проект".Дипломат посетовал, что Киев никак не создаст площадку для обсуждения статуса Крыма. "Для Донецкой и Луганской областей есть такой формат, он называется "нормандский", — привел пример Кулеба. А затем рассказал о задумке украинских властей: "По инициативе президента Зеленского разработана концепция "Крымской платформы"."Платформу" в Киеве грозятся запустить в 2021-м. Кулеба объяснил, что ее цель — создание невыносимых условий для полуострова. "Мы будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму и увеличивать цену нарушений Россией прав человека в Крыму, милитаризации Крыма. <…> Крым очень дорого обходится России — и будет обходиться еще дороже", — объяснил он.Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал "не отвлекаться на то, что говорят украинские власти". "Любое осложнение в Крыму вызывает у них истерическую радость, они злорадствуют. Не тратьте время", — посоветовал он.Несмотря на заявленные цели "платформы", в Москве были готовы к ней присоединиться. "Если на этой площадке планируют обсуждать восстановление водоснабжения Крыма и подачи электроэнергии, снятие Киевом торговой и транспортной блокады полуострова, то мы не против такого сотрудничества", — говорила в начале декабря официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что российские власти будут рады "полноценным человеческим контактам между крымчанами и жителями соседней страны, ведь у многих не только дружеские, но и родственные связи". Но вопрос статуса полуострова для Москвы закрыт — он российский.Водную блокаду полуострова Захарова охарактеризовала "как коллективное наказание Киевом крымчан за свободный осознанный выбор, который они сделали в марте 2014 года". Ограничение поставок воды привело к серьезным последствиям и для самой Украины. "Херсонская область — перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угроз", — напомнила она.Из-за перекрытия Северо-Днепровского канала в области есть подтопления. Но на Украине это опровергают, ссылаясь "на высокое стояние грунтовых вод" из-за близости Черного и Азовского морей.Где эти хабыОднако крымский активист Геннадий Сивак рассказывает, что в последние годы экологическая обстановка изменилась. "Вода появилась уже в Геническе, в Каркинитском заливе выбрасывает на берег дурно пахнущие водоросли, а там курортные места. Надо разбираться, из-за чего это. Но самое главное — Украина потеряла доход. Если б Киев поставлял воду по европейским ценам, то это же миллионы евро. А вот фермерам в Херсонской области, хозяйства которых снабжали из того же канала, уже все равно — они и так потеряли рынок сбыта в Крыму".Он напоминает, что в 2015-м экстремисты на Украине устраивали энергетическую, а затем и торговую блокаду полуострова. Тогда глава так называемого "Меджлиса"* Рефат Чубаров призывал создать "продуктовые хабы" — рынки, где крымчане покупали бы украинскую еду. "Ну и где эти хабы? В Киеве много прожектов, но они не реализуются", — заключает Сивак.Впрочем, на Украине патриотическая общественность приветствует водную блокаду Крыма. Летом 2020-го группа общественников Херсонской области, обеспокоенная разговорами о возобновлении поставок воды, написала открытое письмо верховной власти. "Мы категорически протестуем против восстановления водоснабжения. Недостаток воды и экономический коллапс в отдельных отраслях хозяйства не будут иметь для полуострова других последствий, кроме дополнительных расходов государства-оккупанта на их преодоление (компенсации по безработице, завоз продовольствия)", — заявляли авторы обращения.Ветеран АТО ( "антитеррористической операции" — так Киев назвал силовую операцию в Донбассе), бывший работник военного комиссариата одной из областей Павел (фамилия не названа по его просьбе) считает, что все высказывания Зеленского и чиновников по Крыму на практике реализовать невозможно. "Часть действительно разбежится, в том числе за границу, — подтверждает он слова замсекретаря СНБО. — А Зеленский не тот человек, у кого есть сила воли, чтобы мобилизовать столько людей".По словам Павла, от призыва уклонятся многие из тех, кто оказался в ВСУ и добровольческих батальонах во время волн мобилизации. "Третья группа инвалидности в Печерском госпитале стоит две-три тысячи, вторая — четыре. Это выгодно, за вторую группу компенсация 630 тысяч гривен (около 1,6 миллиона рублей. — Прим. ред.). Он герой войны, не подлежит призыву. Это налаженная бизнес-схема: "Я на колчаковских фронтах ранен!" Выгоднее, чем предпринимательство".Депутат Верховной рады пятого и шестого созывов Алексей Журавко полагает: все эти разговоры — оправдание агрессии. "Миф о том, что Россия нападет, распространяется для того, чтобы и дальше раскручивать маховик войны. Понятно, что будет пшик, а не мобилизация, больше народа уедет с Украины при первой возможности, никто там воевать не хочет", — говорит он."Кулеба — далеко не дурак, он просто выполняет указания, которые дают извне. А именно — поддерживать санкции против России и Крыма, теперь вот блокировать производство опреснительных установок для жителей полуострова, — продолжает Журавко. — Для меня как для украинского политика Кулеба — военный преступник: он ведет линию, начатую Порошенко. Нацисты блокировали Ленинград, а они в меру сил устраивают блокаду Крыма".Шумиха вокруг полуострова, слова о том, что надо ждать нападения из-за нехватки воды, и заявления о желании вернуть Крым под контроль Киева — по мнению эксперта, скорее всего, прикрытие для наступления в Донбассе. Там Киев вполне может предпринять решительные действия.*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20200707/1573978733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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