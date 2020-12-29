https://ria.ru/20201229/kosmonavt-1591354401.html

Российский космонавт стал дипломатическим "генералом"

Российский космонавт стал дипломатическим "генералом"

Российский космонавт, Герой России Юрий Лончаков подтвердил РИА Новости данные о том, что он возглавил Международный центр научной и технической информации. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:52

2020-12-29T11:52

2020-12-29T15:02

юго-восточная азия

центральная америка

юрий лончаков

центр подготовки космонавтов

космос - риа наука

европа

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский космонавт, Герой России Юрий Лончаков подтвердил РИА Новости данные о том, что он возглавил Международный центр научной и технической информации.Он отметил, что ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника (приравнивается к званию генерала).В свое время ряд СМИ сообщал, что, будучи начальником Центра подготовки космонавтов, Лончаков предлагал прикомандировать к отряду космонавтов военных, это позволило бы ему получить генеральское звание, как практически у всех предшественников.Согласно сообщению на сайте международного центра, он создан в 1969 году. В состав участников входит 22 страны-члена, представляющих практически все географические регионы планеты — от Центральной Америки до Юго-Восточной Азии и от Европы до Африки.В настоящее время усилия центра, указывается на сайте, сконцентрированы на развитии международной цифровой информационной инфраструктуры поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.

https://ria.ru/20201228/kosmonavt-1591172823.html

юго-восточная азия

центральная америка

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юго-восточная азия, центральная америка, юрий лончаков, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, европа