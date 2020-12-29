Российский космонавт стал дипломатическим "генералом"
11:52 29.12.2020 (обновлено: 15:02 29.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Юрий Лончаков на пресс-конференции, посвященной новому набору в отряд космонавтов
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский космонавт, Герой России Юрий Лончаков подтвердил РИА Новости данные о том, что он возглавил Международный центр научной и технической информации.
"Подтверждаю, что 21 декабря меня назначили директором Международного центра научной и технической информации", — сказал Лончаков агентству.
Он отметил, что ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника (приравнивается к званию генерала).
В свое время ряд СМИ сообщал, что, будучи начальником Центра подготовки космонавтов, Лончаков предлагал прикомандировать к отряду космонавтов военных, это позволило бы ему получить генеральское звание, как практически у всех предшественников.
Согласно сообщению на сайте международного центра, он создан в 1969 году. В состав участников входит 22 страны-члена, представляющих практически все географические регионы планеты — от Центральной Америки до Юго-Восточной Азии и от Европы до Африки.
В настоящее время усилия центра, указывается на сайте, сконцентрированы на развитии международной цифровой информационной инфраструктуры поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.