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Российский космонавт стал дипломатическим "генералом"
Российский космонавт стал дипломатическим "генералом"
Российский космонавт, Герой России Юрий Лончаков подтвердил РИА Новости данные о том, что он возглавил Международный центр научной и технической информации. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:52
2020-12-29T15:02
юго-восточная азия
центральная америка
юрий лончаков
центр подготовки космонавтов
космос - риа наука
европа
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский космонавт, Герой России Юрий Лончаков подтвердил РИА Новости данные о том, что он возглавил Международный центр научной и технической информации.Он отметил, что ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника (приравнивается к званию генерала).В свое время ряд СМИ сообщал, что, будучи начальником Центра подготовки космонавтов, Лончаков предлагал прикомандировать к отряду космонавтов военных, это позволило бы ему получить генеральское звание, как практически у всех предшественников.Согласно сообщению на сайте международного центра, он создан в 1969 году. В состав участников входит 22 страны-члена, представляющих практически все географические регионы планеты — от Центральной Америки до Юго-Восточной Азии и от Европы до Африки.В настоящее время усилия центра, указывается на сайте, сконцентрированы на развитии международной цифровой информационной инфраструктуры поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.
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юго-восточная азия, центральная америка, юрий лончаков, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, европа

Российский космонавт стал дипломатическим "генералом"

11:52 29.12.2020 (обновлено: 15:02 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Юрий Лончаков на пресс-конференции, посвященной новому набору в отряд космонавтов
Летчик-космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Юрий Лончаков на пресс-конференции, посвященной новому набору в отряд космонавтов - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский космонавт, Герой России Юрий Лончаков подтвердил РИА Новости данные о том, что он возглавил Международный центр научной и технической информации.

"Подтверждаю, что 21 декабря меня назначили директором Международного центра научной и технической информации", — сказал Лончаков агентству.

Он отметил, что ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника (приравнивается к званию генерала).
В свое время ряд СМИ сообщал, что, будучи начальником Центра подготовки космонавтов, Лончаков предлагал прикомандировать к отряду космонавтов военных, это позволило бы ему получить генеральское звание, как практически у всех предшественников.
Согласно сообщению на сайте международного центра, он создан в 1969 году. В состав участников входит 22 страны-члена, представляющих практически все географические регионы планеты — от Центральной Америки до Юго-Восточной Азии и от Европы до Африки.
В настоящее время усилия центра, указывается на сайте, сконцентрированы на развитии международной цифровой информационной инфраструктуры поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.
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Юго-Восточная АзияЦентральная АмерикаЮрий ЛончаковЦентр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаЕвропа
 
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