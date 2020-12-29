https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591350956.html

В Австралии выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса

В Австралии выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса

Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:34

2020-12-29T11:34

2020-12-29T11:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

квинсленд

великобритания

австралия

юар

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Австралии, сообщает телеканал ABC.Как сообщили медицинские власти, анализы выявили новый штамм у женщины, находившейся на карантине в одной из гостиниц Брисбена, столицы австралийского штата Квинсленд. Она была переведена на лечение в местную больницу. По данным телеканала, женщина ранее была за рубежом и прибыла в страну 22 декабря.Местные власти заявили, что тщательно наблюдают за всеми пассажирами рейса, которым летела заболевшая женщина. В настоящее время они находятся на карантине в гостинице.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/platsebo-1591325219.html

квинсленд

великобритания

австралия

юар

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коронавирус covid-19, квинсленд, великобритания, австралия, юар, в мире