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В Австралии выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса
В Австралии выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса
Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:34
2020-12-29T11:34
2020-12-29T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
квинсленд
великобритания
австралия
юар
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Австралии, сообщает телеканал ABC.Как сообщили медицинские власти, анализы выявили новый штамм у женщины, находившейся на карантине в одной из гостиниц Брисбена, столицы австралийского штата Квинсленд. Она была переведена на лечение в местную больницу. По данным телеканала, женщина ранее была за рубежом и прибыла в страну 22 декабря.Местные власти заявили, что тщательно наблюдают за всеми пассажирами рейса, которым летела заболевшая женщина. В настоящее время они находятся на карантине в гостинице.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/platsebo-1591325219.html
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коронавирус covid-19, квинсленд, великобритания, австралия, юар, в мире