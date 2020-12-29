Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591350956.html
В Австралии выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса
В Австралии выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса
Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Австралии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:34
2020-12-29T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
квинсленд
великобритания
австралия
юар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_379:0:3061:1509_1920x0_80_0_0_150a1bff9debfe0e57c6bc115a0c31ed.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Австралии, сообщает телеканал ABC.Как сообщили медицинские власти, анализы выявили новый штамм у женщины, находившейся на карантине в одной из гостиниц Брисбена, столицы австралийского штата Квинсленд. Она была переведена на лечение в местную больницу. По данным телеканала, женщина ранее была за рубежом и прибыла в страну 22 декабря.Местные власти заявили, что тщательно наблюдают за всеми пассажирами рейса, которым летела заболевшая женщина. В настоящее время они находятся на карантине в гостинице.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/platsebo-1591325219.html
квинсленд
великобритания
австралия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_502:0:3061:1919_1920x0_80_0_0_c5578b586a64a48a9e2ba4c0783f7cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, квинсленд, великобритания, австралия, юар, в мире

В Австралии выявили первый случай южноафриканского штамма коронавируса

11:34 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Австралии, сообщает телеканал ABC.
Как сообщили медицинские власти, анализы выявили новый штамм у женщины, находившейся на карантине в одной из гостиниц Брисбена, столицы австралийского штата Квинсленд. Она была переведена на лечение в местную больницу. По данным телеканала, женщина ранее была за рубежом и прибыла в страну 22 декабря.
Местные власти заявили, что тщательно наблюдают за всеми пассажирами рейса, которым летела заболевшая женщина. В настоящее время они находятся на карантине в гостинице.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Указатель в поликлинике - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 08:12Распространение нового коронавируса
Получившие плацебо россияне смогут вакцинироваться от коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КвинслендВеликобританияАвстралияЮАРВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
04:56СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
Лента новостейМолния