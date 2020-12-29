https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591343547.html

В Москве выявили 5641 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 5641 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 5641, Санкт-Петербурге - 3757, Подмосковье - 1547, сообщили... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:54

2020-12-29T10:54

2020-12-29T10:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотка

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 5641, Санкт-Петербурге - 3757, Подмосковье - 1547, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5641; 2. Санкт-Петербург - 3757; 3. Московская область - 1547", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Еврейской автономной области - 18, Ненецком автономном округе - 6, на Чукотке - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чукотка

москва

московская область (подмосковье)

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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