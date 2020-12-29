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В Москве выявили 5641 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 5641 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 5641, Санкт-Петербурге - 3757, Подмосковье - 1547, сообщили... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:54
2020-12-29T10:54
2020-12-29T10:54
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве - 5641, Санкт-Петербурге - 3757, Подмосковье - 1547, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5641; 2. Санкт-Петербург - 3757; 3. Московская область - 1547", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Еврейской автономной области - 18, Ненецком автономном округе - 6, на Чукотке - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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