https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591343149.html

В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 562 смерти от COVID-19, за все время - 55 827, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:52

2020-12-29T10:52

2020-12-29T10:52

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623235_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_41c09c91bef83b41dec4035dc1e652d0.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 562 смерти от COVID-19, за все время - 55 827, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 562 летальных случая... За весь период по России умерло 55 827 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге подтверждены 79 летальных случаев за сутки, в Москве - 75, в Подмосковье - 24.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург