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В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 562 смерти от COVID-19, за все время - 55 827, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:52
2020-12-29T10:52
2020-12-29T10:52
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 562 смерти от COVID-19, за все время - 55 827, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 562 летальных случая... За весь период по России умерло 55 827 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге подтверждены 79 летальных случаев за сутки, в Москве - 75, в Подмосковье - 24.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург