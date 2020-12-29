https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591319929.html

В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса

В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса

Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T04:42

2020-12-29T04:42

2020-12-29T04:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

юар

япония

в мире

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ТОКИО, 29 дек - РИА Новости. Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Японии, сообщил телеканал NHK.У 30-летней женщины, приехавшей из ЮАР 19 декабря, анализы показали положительную реакцию на коронавирус. Последующие исследования, проведенные в национальном НИИ инфекционных заболеваний, показали, что это мутировавший вирус, получивший распространение в ЮАР.Кроме того, стало известно, что еще у шести человек выявлен британский штамм коронавируса.Таким образом, всего в Японии 15 человек заразились коронавирусом новых штаммов.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

юар

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, юар, япония, в мире