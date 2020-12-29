https://ria.ru/20201229/kokain-1591334849.html

ФСБ и Минюст США провели операцию по борьбе с контрабандой кокаина

ФСБ и Минюст США провели операцию по борьбе с контрабандой кокаина

ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:58

2020-12-29T09:58

2020-12-29T11:20

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

сша

наркотики

происшествия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу.Российская служба и управление американского Минюста по борьбе с наркотиками провели многоэтапную операцию. В мае 2020 года в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, у которого изъяли килограмм кокаина. Следом силовики вышли на членов организованной группировки. В июне их задержали с поличным в Москве, конфискованы еще 34 килограмма вещества.Всего из незаконного оборота вывели не менее 330 килограммов кокаина. Предполагаемый доход преступников от незаконного сбыта наркотика оценили примерно в миллиард рублей.Возбуждены уголовные дела, членов преступной группы арестовали.

https://ria.ru/20201116/sotrudnichestvo-1584836022.html

московская область (подмосковье)

сша

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Сотрудники ФСБ провели антинаркотическую операцию ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу. Российская служба и управление американского Минюста по борьбе с наркотиками провели многоэтапную операцию. В мае 2020 года в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, у которого изъяли килограмм кокаина. 2020-12-29T09:58 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), сша, наркотики, происшествия