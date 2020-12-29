https://ria.ru/20201229/kokain-1591334849.html
ФСБ и Минюст США провели операцию по борьбе с контрабандой кокаина
ФСБ и Минюст США провели операцию по борьбе с контрабандой кокаина
ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:58
2020-12-29T09:58
2020-12-29T11:20
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
сша
наркотики
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591346883_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ebc6f558a3c480d20205b7dc485df768.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу.Российская служба и управление американского Минюста по борьбе с наркотиками провели многоэтапную операцию. В мае 2020 года в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, у которого изъяли килограмм кокаина. Следом силовики вышли на членов организованной группировки. В июне их задержали с поличным в Москве, конфискованы еще 34 килограмма вещества.Всего из незаконного оборота вывели не менее 330 килограммов кокаина. Предполагаемый доход преступников от незаконного сбыта наркотика оценили примерно в миллиард рублей.Возбуждены уголовные дела, членов преступной группы арестовали.
https://ria.ru/20201116/sotrudnichestvo-1584836022.html
московская область (подмосковье)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591346883_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ce20bbae3fccaeaf42264b4c9ee4d5bb.jpg
Сотрудники ФСБ провели антинаркотическую операцию
ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу. Российская служба и управление американского Минюста по борьбе с наркотиками провели многоэтапную операцию. В мае 2020 года в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, у которого изъяли килограмм кокаина.
2020-12-29T09:58
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), сша, наркотики, происшествия