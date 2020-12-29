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ФСБ и Минюст США провели операцию по борьбе с контрабандой кокаина
ФСБ и Минюст США провели операцию по борьбе с контрабандой кокаина
ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:58
2020-12-29T11:20
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
сша
наркотики
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу.Российская служба и управление американского Минюста по борьбе с наркотиками провели многоэтапную операцию. В мае 2020 года в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, у которого изъяли килограмм кокаина. Следом силовики вышли на членов организованной группировки. В июне их задержали с поличным в Москве, конфискованы еще 34 килограмма вещества.Всего из незаконного оборота вывели не менее 330 килограммов кокаина. Предполагаемый доход преступников от незаконного сбыта наркотика оценили примерно в миллиард рублей.Возбуждены уголовные дела, членов преступной группы арестовали.
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Сотрудники ФСБ провели антинаркотическую операцию
ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу. Российская служба и управление американского Минюста по борьбе с наркотиками провели многоэтапную операцию. В мае 2020 года в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, у которого изъяли килограмм кокаина.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), сша, наркотики, происшествия

ФСБ и Минюст США провели операцию по борьбе с контрабандой кокаина

09:58 29.12.2020 (обновлено: 11:20 29.12.2020)
 
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу.
Российская служба и управление американского Минюста по борьбе с наркотиками провели многоэтапную операцию. В мае 2020 года в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, у которого изъяли килограмм кокаина.
Следом силовики вышли на членов организованной группировки. В июне их задержали с поличным в Москве, конфискованы еще 34 килограмма вещества.

"На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 килограммов названного наркотика", — говорится в сообщении ФСБ.

Всего из незаконного оборота вывели не менее 330 килограммов кокаина. Предполагаемый доход преступников от незаконного сбыта наркотика оценили примерно в миллиард рублей.
Возбуждены уголовные дела, членов преступной группы арестовали.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)СШАНаркотикиПроисшествия
 
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