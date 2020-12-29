https://ria.ru/20201229/karabakh-1591356000.html

В Баку отметили роль России и Турции как гарантов соглашения по Карабаху

В Баку отметили роль России и Турции как гарантов соглашения по Карабаху

Азербайджан особо отмечает роль России и Турции как гарантов соглашения по Карабаху, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:58

2020-12-29T11:58

2020-12-29T11:58

ситуация в нагорном карабахе

россия

москва

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588541067_0:38:3068:1764_1920x0_80_0_0_29ce1b651297217cb76de4fe0c804bc4.jpg

БАКУ, 29 дек – РИА Новости. Азербайджан особо отмечает роль России и Турции как гарантов соглашения по Карабаху, говорится в заявлении МИД."Можно особо отметить роль Российской Федерации и Турецкой Республики как гарантов соглашения от 10 ноября, которое создало новую реальность в регионе и обеспечит долгожданный мир и стабильность", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

россия

москва

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, армения, в мире