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В Баку отметили роль России и Турции как гарантов соглашения по Карабаху
В Баку отметили роль России и Турции как гарантов соглашения по Карабаху
Азербайджан особо отмечает роль России и Турции как гарантов соглашения по Карабаху, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:58
2020-12-29T11:58
2020-12-29T11:58
ситуация в нагорном карабахе
россия
москва
армения
в мире
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БАКУ, 29 дек – РИА Новости. Азербайджан особо отмечает роль России и Турции как гарантов соглашения по Карабаху, говорится в заявлении МИД."Можно особо отметить роль Российской Федерации и Турецкой Республики как гарантов соглашения от 10 ноября, которое создало новую реальность в регионе и обеспечит долгожданный мир и стабильность", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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