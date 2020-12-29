Секретарь совбеза Карабаха объявил войну сектам, пьяницам и наркоманам
ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Виталий Баласанян заявил, что деятельность религиозных сект в Карабахе должна быть прекращена.
"Я обращаюсь ко всем сектантским движениям и их офисам, чтобы они как можно скорее закрыли все эти офисы. Иначе, говорю откровенно, я вместе с моими службами не разрешу сектантскую деятельность в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.). Мы приверженцы Армянской апостольской церкви, члены этой паствы, и других (то есть сектантских - ред.) движений в Арцахе быть не должно", - сказал Баласанян в интервью Общественному телевидению Карабаха.
Он добавил, что в НКР в целом будет ужесточена дисциплина, вестись борьба с пьянством и наркоманией. "Те, кто используют наркотики, или должны отказаться от них, или покинуть территорию Республики Арцах", - отметил секретарь совбеза.
Он предупредил, что с 1 января компетентные органы НКР будут нести усиленное дежурство для выявления и привлечения к ответственности правонарушителей.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.