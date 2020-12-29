https://ria.ru/20201229/karabakh-1591316430.html

Секретарь совбеза Карабаха объявил войну сектам, пьяницам и наркоманам

Секретарь совбеза Карабаха объявил войну сектам, пьяницам и наркоманам

Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Виталий Баласанян заявил, что деятельность религиозных сект в Карабахе должна быть... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T01:10

2020-12-29T01:10

2020-12-29T01:10

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в мире

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ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Виталий Баласанян заявил, что деятельность религиозных сект в Карабахе должна быть прекращена.Он добавил, что в НКР в целом будет ужесточена дисциплина, вестись борьба с пьянством и наркоманией. "Те, кто используют наркотики, или должны отказаться от них, или покинуть территорию Республики Арцах", - отметил секретарь совбеза.Он предупредил, что с 1 января компетентные органы НКР будут нести усиленное дежурство для выявления и привлечения к ответственности правонарушителей.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201229/karabakh-1591314764.html

https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html

нагорно-карабахская республика

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нагорно-карабахская республика, в мире