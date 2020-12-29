Армия обороны Карабаха перейдет под контроль совбеза непризнанной НКР
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе
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ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики перейдет под контроль совета безопасности Карабаха, сообщил секретарь совбеза НКР Виталий Баласанян.
"Мы в ближайшее время создадим пограничные войска, регулярные вооруженные силы, понятно, что это Армия обороны… Армия обороны будет подчиняться совету безопасности", - сказал Баласанян в интервью Общественному телевидению Карабаха.
Кроме того, по его словам, в НКР будут действовать контрактный резерв, резерв и ополчение, а также полиция и служба национальной безопасности, усиленные батальонами. Баласанян отметил, что на СНБ будут возложены антитеррористические функции.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.