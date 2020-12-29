https://ria.ru/20201229/karabakh-1591314764.html

Армия обороны Карабаха перейдет под контроль совбеза непризнанной НКР

Армия обороны Карабаха перейдет под контроль совбеза непризнанной НКР

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики перейдет под контроль совета безопасности Карабаха, сообщил секретарь совбеза НКР Виталий Баласанян. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T00:19

2020-12-29T00:19

2020-12-29T00:19

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики перейдет под контроль совета безопасности Карабаха, сообщил секретарь совбеза НКР Виталий Баласанян.Кроме того, по его словам, в НКР будут действовать контрактный резерв, резерв и ополчение, а также полиция и служба национальной безопасности, усиленные батальонами. Баласанян отметил, что на СНБ будут возложены антитеррористические функции.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html

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нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире