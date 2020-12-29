https://ria.ru/20201229/kanikuly-1591441099.html

Московским школьникам продлили зимние каникулы

Московским школьникам продлили зимние каникулы

Зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов продлили до 17 января включительно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:01

2020-12-29T18:01

2020-12-29T18:37

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов продлили до 17 января включительно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.До этого же дня останутся заблокированными льготные карты учеников 6-11 классов.На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ. Как подчеркнул Собянин, таким образом удастся стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне.По последним данным, в России с начала эпидемии коронавируса выявили 3 105 037 случаев заражения, свыше 55,8 тысячи человек скончались, 2,49 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали еще 27 002 заболевших COVID-19, в Москве — 5641 (более чем на 600 меньше, чем накануне). Темпы прироста снизились до 0,9 процента.

https://sn.ria.ru/20201225/moskovskie-shkolniki-1590880873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, москва, образование - общество, общество