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Московским школьникам продлили зимние каникулы
Московским школьникам продлили зимние каникулы
Зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов продлили до 17 января включительно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.12.2020
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов продлили до 17 января включительно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.До этого же дня останутся заблокированными льготные карты учеников 6-11 классов.На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ. Как подчеркнул Собянин, таким образом удастся стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне.По последним данным, в России с начала эпидемии коронавируса выявили 3 105 037 случаев заражения, свыше 55,8 тысячи человек скончались, 2,49 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали еще 27 002 заболевших COVID-19, в Москве — 5641 (более чем на 600 меньше, чем накануне). Темпы прироста снизились до 0,9 процента.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, москва, образование - общество, общество

Московским школьникам продлили зимние каникулы

18:01 29.12.2020 (обновлено: 18:37 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов продлили до 17 января включительно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
До этого же дня останутся заблокированными льготные карты учеников 6-11 классов.
"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — написал он в своем блоге.
На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ. Как подчеркнул Собянин, таким образом удастся стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне.
По последним данным, в России с начала эпидемии коронавируса выявили 3 105 037 случаев заражения, свыше 55,8 тысячи человек скончались, 2,49 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали еще 27 002 заболевших COVID-19, в Москве — 5641 (более чем на 600 меньше, чем накануне). Темпы прироста снизились до 0,9 процента.
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