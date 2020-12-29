https://ria.ru/20201229/kanikuly-1591441099.html
Московским школьникам продлили зимние каникулы
Московским школьникам продлили зимние каникулы
Зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов продлили до 17 января включительно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:01
2020-12-29T18:01
2020-12-29T18:37
социальный навигатор
сн_образование
сергей собянин
москва
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969399_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_8577e055dcc53ce206c783cf36a97977.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов продлили до 17 января включительно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.До этого же дня останутся заблокированными льготные карты учеников 6-11 классов.На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ. Как подчеркнул Собянин, таким образом удастся стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне.По последним данным, в России с начала эпидемии коронавируса выявили 3 105 037 случаев заражения, свыше 55,8 тысячи человек скончались, 2,49 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали еще 27 002 заболевших COVID-19, в Москве — 5641 (более чем на 600 меньше, чем накануне). Темпы прироста снизились до 0,9 процента.
https://sn.ria.ru/20201225/moskovskie-shkolniki-1590880873.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969399_579:0:3308:2047_1920x0_80_0_0_a13e75aa87eab605a3ea816a3cc1eef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, москва, образование - общество, общество
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов продлили до 17 января включительно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
.
До этого же дня останутся заблокированными льготные карты учеников 6-11 классов.
"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — написал он в своем блоге.
На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ. Как подчеркнул Собянин, таким образом удастся стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне.
По последним данным, в России с начала эпидемии коронавируса выявили 3 105 037 случаев заражения, свыше 55,8 тысячи человек скончались, 2,49 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали еще 27 002 заболевших COVID-19, в Москве — 5641 (более чем на 600 меньше, чем накануне). Темпы прироста снизились до 0,9 процента.