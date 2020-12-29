https://ria.ru/20201229/kanikuly-1591326377.html

Ленинградская область отменит "комендантский час" для детей в праздники

Ленинградская область отменит "комендантский час" для детей в праздники

Ленинградская область отменит "комендантский час" для детей в зимние каникулы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:34

2020-12-29T08:34

2020-12-29T10:23

новый год—2021

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ленинградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587806813_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_c7ab47778e22fd001e3e42c817805d83.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Ленинградская область отменит "комендантский час" для детей в зимние каникулы, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что "комендантский час" для подростков вводится в Ленинградской области на время новогодних каникул с 30 декабря по 10 января. Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 6:00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах. Соответствующее распоряжение подписано в рамках постановления правительства области "О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции"."Ленинградская область отменит "комендантский час" для несовершеннолетних в новогодние праздники и зимние каникулы", — говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградская область, общество