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Ленинградская область отменит "комендантский час" для детей в праздники
Ленинградская область отменит "комендантский час" для детей в праздники
Ленинградская область отменит "комендантский час" для детей в зимние каникулы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:34
2020-12-29T08:34
2020-12-29T10:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Ленинградская область отменит "комендантский час" для детей в зимние каникулы, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что "комендантский час" для подростков вводится в Ленинградской области на время новогодних каникул с 30 декабря по 10 января. Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 6:00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах. Соответствующее распоряжение подписано в рамках постановления правительства области "О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции"."Ленинградская область отменит "комендантский час" для несовершеннолетних в новогодние праздники и зимние каникулы", — говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ленинградская область, общество