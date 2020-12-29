В Ереване началось шествие противников Пашиняна
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 29 дек - РИА Новости. Шествие оппозиционеров, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, началось в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Акция стартовала с одной из площадей на окраине Еревана. Протестующие направляются в центр столицы, скандируя "Армения без Никола". Полиция в действия митингующих не вмешивается.
После подписания премьером Армении Николом Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Манукяна. Двадцать пятого декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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