https://ria.ru/20201229/eltsin-1591405526.html

Опубликованы отрывки видеомемуаров Ельцина

Опубликованы отрывки видеомемуаров Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин рассказал, что ему нравились политик Григорий Явлинский и его программа "500 дней", но президент СССР Михаил Горбачев, по... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:35

2020-12-29T15:35

2020-12-29T16:02

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григорий явлинский

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борис ельцин

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юрмала

политика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин рассказал, что ему нравились политик Григорий Явлинский и его программа "500 дней", но президент СССР Михаил Горбачев, по его мнению, боролся против нее.Мнение первого президента России из его видеомемуаров опубликовал Президентский центр Бориса Ельцина во вторник. Отвечая на вопрос, как он оценивает программу "500 дней", Ельцин отметил, что тогда был убежден в ее правильности."Мы повстречались с Григорием Алексеевичем (Явлинским) в Юрмале. Он подробно мне рассказал об этой программе, я конечно, загорелся и решил его поддерживать. И вообще он мне понравился и сейчас нравится. Но Горбачев восстал, к сожалению. Эта борьба продолжалась довольно долго. И когда он уже под занавес увидел, что все уже рушится, Союз, но было уже поздно", - рассказал Ельцин.Первый президент России усомнился в реалистичности коренных изменений за 500 дней, предполагаемых в программе Явлинского."Нет! Это надо было иметь все идеальные условия: парламент – не коммунистический, который мог бы принимать законы те, которые каждый день нужно – этот, этот, этот. Что в этой программе расписано по дням, в какой день какой закон надо принимать, чтобы проводить эти реформы. Все там расписано – сама программа – это эталон, но все-таки она была рассчитана на слишком идеальные условия, которые в жизни не бывают", - объяснил Ельцин.Программа "500 дней" - формально непринятая программа перехода Советского Союза с плановой на рыночную экономику, чтобы преодолеть экономический кризис и реализовать право граждан "на лучшую, более достойную жизнь". Она была разработана Григорием Явлинским, который для ее реализации был назначен в июле 1990 года зампредом Совета министров РСФСР. Через несколько месяцев он подал в отставку, отказавшись от программы. Впоследствии политик возложил вину за это на Ельцина, заявив, что тот не собирался ее осуществлять, а воспринимал лишь как инструмент борьбы с Горбачевым.

https://ria.ru/20201208/shakhray-1588274114.html

https://ria.ru/20201215/gorbachev-1589238778.html

рсфср

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юрмала

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рсфср, григорий явлинский, михаил горбачев, борис ельцин, ссср, юрмала, политика