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Мишустин утвердил методику расчета KPI для госкорпораций
Мишустин утвердил методику расчета KPI для госкорпораций
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ) для оценки работы госкорпораций и институтов развития. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:51
2020-12-29T13:25
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ) для оценки работы госкорпораций и институтов развития.КПЭ будет десять, их распределят на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, а также отраслевые, связанные с национальными целями развития. При этом "удельный вес" каждого показателя составит не менее пяти процентов.К первой категории кабмин рекомендовал отнести коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамику выручки, доход акционеров. Ко второй — количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность. В эту группу можно включить специализированные КПЭ, такие как бесперебойность и безопасность предоставления услуг. Отраслевые показатели эффективности для каждой организации определит ее руководящий орган по согласованию с профильными министерствами и ведомствами.Учитывая специфику деятельности, компании планируют поделить на четыре категории, чтобы рассчитывать КПЭ отдельно для каждой структуры: действующие на конкурентном рынке, естественные монополии и инфраструктурные организации, финансовые компании, институты развития. Как отмечается на сайте правительства, от достижения КПЭ будет зависеть в том числе вознаграждение топ-менеджеров. Решение о внедрении показателей эффективности приняли в продолжение реформы институтов развития. О ее старте Михаил Мишустин объявил 23 ноября. Цель — сделать институты более продуктивными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных президентом.
https://ria.ru/20200923/pravitelstvo-1577639337.html
https://ria.ru/20201223/mishustin-1590564251.html
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россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин утвердил методику расчета KPI для госкорпораций

12:51 29.12.2020 (обновлено: 13:25 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от новой коронавирусной инфекции на площадке НПЦ "Биокад" в Стрельне
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от новой коронавирусной инфекции на площадке НПЦ Биокад в Стрельне - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ) для оценки работы госкорпораций и институтов развития.
КПЭ будет десять, их распределят на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, а также отраслевые, связанные с национальными целями развития. При этом "удельный вес" каждого показателя составит не менее пяти процентов.
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К первой категории кабмин рекомендовал отнести коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамику выручки, доход акционеров. Ко второй — количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность. В эту группу можно включить специализированные КПЭ, такие как бесперебойность и безопасность предоставления услуг.
Отраслевые показатели эффективности для каждой организации определит ее руководящий орган по согласованию с профильными министерствами и ведомствами.
Учитывая специфику деятельности, компании планируют поделить на четыре категории, чтобы рассчитывать КПЭ отдельно для каждой структуры: действующие на конкурентном рынке, естественные монополии и инфраструктурные организации, финансовые компании, институты развития.
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Как отмечается на сайте правительства, от достижения КПЭ будет зависеть в том числе вознаграждение топ-менеджеров.
Решение о внедрении показателей эффективности приняли в продолжение реформы институтов развития. О ее старте Михаил Мишустин объявил 23 ноября. Цель — сделать институты более продуктивными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных президентом.
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