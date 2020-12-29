https://ria.ru/20201229/dolgi-1591366423.html
Миронов предложил ввести мораторий на взыскание долгов с пенсионеров
Миронов предложил ввести мораторий на взыскание долгов с пенсионеров
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил из-за пандемии ввести для пенсионеров мораторий на взыскание долгов и начисление процентов по... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:37
2020-12-29T12:37
2020-12-29T12:37
сергей миронов
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил из-за пандемии ввести для пенсионеров мораторий на взыскание долгов и начисление процентов по долгу."Из-за пандемии и экономического кризиса пенсионеры оказались в очень трудной ситуации, те из них, кто попал в долги, находятся буквально в безвыходном положении… Продолжать взыскание долгов с пенсионеров бесчеловечно. Мы призываем ввести мораторий на взыскание судебными приставами долгов с пенсионеров и на начисление банками процентов по кредитам", - отметил Миронов, которого цитирует в официальном Telegram-канале во вторник его пресс-служба.Также пресс-служба ссылается на данные Федеральной службы судебных приставов, согласно которым по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с должников – физических лиц в пользу кредитных организаций. Из них 1,3 миллиона производств - на взыскание долгов с пенсионеров.
https://ria.ru/20201223/pensii-1590564948.html
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сергей миронов, справедливая россия, общество
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Лидер фракции "Справедливая Россия
" Сергей Миронов
предложил из-за пандемии ввести для пенсионеров мораторий на взыскание долгов и начисление процентов по долгу.
"Из-за пандемии и экономического кризиса пенсионеры оказались в очень трудной ситуации, те из них, кто попал в долги, находятся буквально в безвыходном положении… Продолжать взыскание долгов с пенсионеров бесчеловечно. Мы призываем ввести мораторий на взыскание судебными приставами долгов с пенсионеров и на начисление банками процентов по кредитам", - отметил Миронов, которого цитирует в официальном Telegram-канале во вторник его пресс-служба.
Также пресс-служба ссылается на данные Федеральной службы судебных приставов, согласно которым по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с должников – физических лиц в пользу кредитных организаций. Из них 1,3 миллиона производств - на взыскание долгов с пенсионеров.