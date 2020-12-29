https://ria.ru/20201229/dolgi-1591366423.html

Миронов предложил ввести мораторий на взыскание долгов с пенсионеров

Миронов предложил ввести мораторий на взыскание долгов с пенсионеров

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил из-за пандемии ввести для пенсионеров мораторий на взыскание долгов и начисление процентов по... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:37

2020-12-29T12:37

2020-12-29T12:37

сергей миронов

справедливая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147504/37/1475043739_0:189:2852:1793_1920x0_80_0_0_2e668d22528390c6b537e2d0de82631a.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил из-за пандемии ввести для пенсионеров мораторий на взыскание долгов и начисление процентов по долгу."Из-за пандемии и экономического кризиса пенсионеры оказались в очень трудной ситуации, те из них, кто попал в долги, находятся буквально в безвыходном положении… Продолжать взыскание долгов с пенсионеров бесчеловечно. Мы призываем ввести мораторий на взыскание судебными приставами долгов с пенсионеров и на начисление банками процентов по кредитам", - отметил Миронов, которого цитирует в официальном Telegram-канале во вторник его пресс-служба.Также пресс-служба ссылается на данные Федеральной службы судебных приставов, согласно которым по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с должников – физических лиц в пользу кредитных организаций. Из них 1,3 миллиона производств - на взыскание долгов с пенсионеров.

https://ria.ru/20201223/pensii-1590564948.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, общество