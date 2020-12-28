Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/volgograd-1591183751.html
Военного, снесшего забор на БМП-3 в аэропорту Волгограда, лишили прав
Военного, снесшего забор на БМП-3 в аэропорту Волгограда, лишили прав
Волгоградский гарнизонный суд лишил прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего, который снес бетонный забор в аэропорту Волгограда на боевой машине... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:45
2020-12-28T12:46
бмп-3
волгоград
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591205570_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_e86bbbaa335e3c7242b0ec4e16922af5.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 дек — РИА Новости. Волгоградский гарнизонный суд лишил прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего, который снес бетонный забор в аэропорту Волгограда на боевой машине пехоты (БМП-3).По информации суда, 20 октября БМП-3, которой управлял нетрезвый военнослужащий, проломила бетонное ограждение аэропорта в Волгограде. Кроме того, по данным ведомства, машина проехала около полутора километров по территории аэропорта, пока не закончилось топливо, и только после этого водителя задержали охранники объекта.Суд признал военнослужащего виновным в преступлении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".Водителя лишили прав на полтора года.
https://ria.ru/20201225/narkolaboratoriya-1590985511.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591205570_40:0:795:566_1920x0_80_0_0_5a5e1c09120cc378e01f625041ba0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бмп-3, волгоград, безопасность, происшествия

Военного, снесшего забор на БМП-3 в аэропорту Волгограда, лишили прав

10:45 28.12.2020 (обновлено: 12:46 28.12.2020)
 
Боевая машина пехоты (БМП-3) снесла бетонный забор в аэропорту Волгограда. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Боевая машина пехоты (БМП-3) снесла бетонный забор в аэропорту Волгограда. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 28 дек — РИА Новости. Волгоградский гарнизонный суд лишил прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего, который снес бетонный забор в аэропорту Волгограда на боевой машине пехоты (БМП-3).
По информации суда, 20 октября БМП-3, которой управлял нетрезвый военнослужащий, проломила бетонное ограждение аэропорта в Волгограде. Кроме того, по данным ведомства, машина проехала около полутора километров по территории аэропорта, пока не закончилось топливо, и только после этого водителя задержали охранники объекта.
Суд признал военнослужащего виновным в преступлении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".
Водителя лишили прав на полтора года.
Избрание меры пресечения фигурантам дела о хищении газа у ПАО Газпром - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 18:57
В Волгограде военный организовал нарколабораторию
 
БМП-3ВолгоградБезопасностьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Россия вышлет помощника болгарского военного атташе
16:24Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет
16:24Власти извлекли серьезные уроки из пандемии, заявила Голикова
16:24Более половины смертей в России связаны с коронавирусом, заявила Голикова
16:21Голикова порекомендовала россиянам привиться от коронавируса
16:21Врачи назвали важные условия вакцинации от COVID-19 для пожилых людей
16:20Голикова отметила профессионализм российских врачей
16:17Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах
16:17Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
Лента новостейМолния