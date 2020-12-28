https://ria.ru/20201228/volgograd-1591183751.html

Военного, снесшего забор на БМП-3 в аэропорту Волгограда, лишили прав

Военного, снесшего забор на БМП-3 в аэропорту Волгограда, лишили прав

Волгоградский гарнизонный суд лишил прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего, который снес бетонный забор в аэропорту Волгограда на боевой машине... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:45

2020-12-28T10:45

2020-12-28T12:46

бмп-3

волгоград

безопасность

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ВОЛГОГРАД, 28 дек — РИА Новости. Волгоградский гарнизонный суд лишил прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего, который снес бетонный забор в аэропорту Волгограда на боевой машине пехоты (БМП-3).По информации суда, 20 октября БМП-3, которой управлял нетрезвый военнослужащий, проломила бетонное ограждение аэропорта в Волгограде. Кроме того, по данным ведомства, машина проехала около полутора километров по территории аэропорта, пока не закончилось топливо, и только после этого водителя задержали охранники объекта.Суд признал военнослужащего виновным в преступлении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".Водителя лишили прав на полтора года.

https://ria.ru/20201225/narkolaboratoriya-1590985511.html

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бмп-3, волгоград, безопасность, происшествия