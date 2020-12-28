https://ria.ru/20201228/virus-1591282159.html

Британцы высмеяли статью о новом российском "оружии Судного дня"

Британцы высмеяли статью о новом российском "оружии Судного дня"

Жители Великобритании высмеяли статью местных таблоидов о плане России разработать "оружие Судного дня" на основе вируса Эболы. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:39

2020-12-28T18:39

2020-12-28T19:24

россия

солсбери

сергей скрипаль

сергей лавров

алексей навальный

главное разведывательное управление рф

великобритания

москва

лондон

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жители Великобритании высмеяли статью местных таблоидов о плане России разработать "оружие Судного дня" на основе вируса Эболы.Британские издания Mirror и Daily Mail опубликовали "расследование" со ссылкой на анонимный источник, в котором говорилось, что секретное подразделение российской Федеральной службы безопасности якобы занимается исследованиями вирусов Эбола и Марбург для создания "катастрофического проекта биологического оружия". Никаких доказательств этого в статье не приводится. При этом один из таблоидов выбрал в качестве иллюстрации к материалу фотографию Алексея Навального.По мнению Брюса Джонса, который называет себя "экспертом по России", большинство крупных держав могут разрабатывать смертоносные вирусы. Но только Москва делает это не в оборонительных целях, заверяет он в материале Daily Mail."Мы уже видели это в Солсбери", — утверждает Джонс.Читатели с юмором отнеслись к "расследованию"."Предсказание Нострадамуса на 2021 год. Россия создаст смертельный вирус зомби-апокалипсиса, который положит конец миру. Хмммм", — пишет kennyenergy."Не волнуйтесь, у нас уже есть собственный вирус. Мы называем его COVID", — заметил пользователь Sevensisters."ЦРУ может распространить Эболу во всех крупных городах России и заявить, что это утечка из лаборатории. Прямо-таки шпионский роман. Том Круз будет в главной роли", — сыронизировал Stillwaiting2go."У русских даже "Новичок" не работает", — пошутил RemorsefulChekist."Мейнстримные СМИ во всем винят Россию. <…> А Россия нам не враг — как и во время обеих мировых войн, они в итоге окажутся нашим важнейшим союзником", — указал londonkid94."Ничто так хорошо не заходит со стаканчиком кофе, как порция антироссийской пропаганды", — написал Big Billy.В марте 2018 года в английском городе Солсбери, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это спровоцировало международный скандал. Лондон утверждает, что против Скрипалей использовали яд из группы "Новичок", и возлагает ответственность за это на Москву. Российская сторона категорически отрицает эти обвинения. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипалей рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств в пользу британской версии.Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила запас таких веществ под контролем ОЗХО. Однако с 1990-х годов доступ к "Новичку" был у германской разведки BND и еще около 20 западных государств.Россия при этом создала усовершенствованную вакцину от Эболы. Президент Владимир Путин назвал препарат лучшим в мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/laboratoriya-1582001627.html

https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html

https://ria.ru/20200904/shoygu-1576779801.html

россия

солсбери

великобритания

москва

лондон

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россия, солсбери, сергей скрипаль, сергей лавров, алексей навальный, главное разведывательное управление рф, великобритания, москва, лондон