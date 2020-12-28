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Шоубиз
https://ria.ru/20201228/valeriya-1591194828.html
Валерия может стать бабушкой в новогоднюю ночь
Валерия может стать бабушкой в новогоднюю ночь
Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин уже на днях ждут пополнения в семействе. Возможно, 52-летняя певица впервые станет бабушкой под бой курантов – в новогоднюю... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:55
2020-12-28T11:58
шоубиз
арсений шульгин
знаменитости
звезды
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин уже на днях ждут пополнения в семействе. Возможно, 52-летняя певица впервые станет бабушкой под бой курантов – в новогоднюю ночь.К родам готовится невестка Валерии Лиана, на которой ее сын Арсений Шульгин женился летом."Жена Арсения должна родить 31 декабря. Мы ждем внучку на Новый год", – приводит слова Пригожина издание WomanHit.ru.Поэтому, говорит продюсер, семья даже не может сказать, будет ли у них новогодний стол.По сведениям СМИ, Арсений и Лиана готовятся к "партнерским родам".Сама будущая мама публикует в Instagram много фото с округлившимся животом и даже показала коляску, которую они с мужем приобрели в ожидании ребенка.
https://ria.ru/20201209/prigozhin-1588434561.html
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арсений шульгин, знаменитости, звезды, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)

Валерия может стать бабушкой в новогоднюю ночь

11:55 28.12.2020 (обновлено: 11:58 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Валерия на съемках новогодней программы
Певица Валерия на съемках новогодней программы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин уже на днях ждут пополнения в семействе. Возможно, 52-летняя певица впервые станет бабушкой под бой курантов – в новогоднюю ночь.
К родам готовится невестка Валерии Лиана, на которой ее сын Арсений Шульгин женился летом.
"Жена Арсения должна родить 31 декабря. Мы ждем внучку на Новый год", – приводит слова Пригожина издание WomanHit.ru.
Поэтому, говорит продюсер, семья даже не может сказать, будет ли у них новогодний стол.
По сведениям СМИ, Арсений и Лиана готовятся к "партнерским родам".
Сама будущая мама публикует в Instagram много фото с округлившимся животом и даже показала коляску, которую они с мужем приобрели в ожидании ребенка.
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:59Шоубиз
Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась выступать в новогоднюю ночь
 
ШоубизАрсений ШульгинЗнаменитостизвездыИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)
 
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