https://ria.ru/20201228/udalenka-1591167186.html

Решение о продлении удаленной учебы в вузах примут после праздников

Решение о продлении удаленной учебы в вузах примут после праздников

Решение о продлении или завершении дистанционного режима обучения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга после 6 февраля будет приниматься после новогодних каникул,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:08

2020-12-28T08:08

2020-12-28T09:39

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

санкт-петербург

образование - общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Решение о продлении или завершении дистанционного режима обучения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга после 6 февраля будет приниматься после новогодних каникул, оно будет зависеть от многих факторов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.В начале ноября Минобрнауки предписало руководителям подведомственных вузов Москвы и Петербурга с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года перевести студентов на дистанционное обучение. Региональным вузам было рекомендовано принимать решение о возвращении к дистанционной форме по согласованию с местными органами Роспотребнадзора."Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывает с коронавирусом, и будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, ну и, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами", - заявил Фальков журналистам.Он пояснил, что даже если ситуация с коронавирусом не ухудшится, необходимо просчитать, не будет ли решение о переводе студентов на очный формат дестабилизирующим фактором. Решение также зависит от того, как россияне выйдут из зимних праздников, какой результат даст вакцинация, которая сейчас идет ежедневно, какая ситуация будет с заболеваемостью гриппом.

https://ria.ru/20201227/stoimost-1591126533.html

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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, образование - общество