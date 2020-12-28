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Решение о продлении удаленной учебы в вузах примут после праздников
Решение о продлении удаленной учебы в вузах примут после праздников
Решение о продлении или завершении дистанционного режима обучения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга после 6 февраля будет приниматься после новогодних каникул,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:08
2020-12-28T09:39
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
санкт-петербург
образование - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Решение о продлении или завершении дистанционного режима обучения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга после 6 февраля будет приниматься после новогодних каникул, оно будет зависеть от многих факторов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.В начале ноября Минобрнауки предписало руководителям подведомственных вузов Москвы и Петербурга с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года перевести студентов на дистанционное обучение. Региональным вузам было рекомендовано принимать решение о возвращении к дистанционной форме по согласованию с местными органами Роспотребнадзора."Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывает с коронавирусом, и будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, ну и, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами", - заявил Фальков журналистам.Он пояснил, что даже если ситуация с коронавирусом не ухудшится, необходимо просчитать, не будет ли решение о переводе студентов на очный формат дестабилизирующим фактором. Решение также зависит от того, как россияне выйдут из зимних праздников, какой результат даст вакцинация, которая сейчас идет ежедневно, какая ситуация будет с заболеваемостью гриппом.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, образование - общество

Решение о продлении удаленной учебы в вузах примут после праздников

08:08 28.12.2020 (обновлено: 09:39 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга
Студентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Решение о продлении или завершении дистанционного режима обучения в вузах Москвы и Санкт-Петербурга после 6 февраля будет приниматься после новогодних каникул, оно будет зависеть от многих факторов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В начале ноября Минобрнауки предписало руководителям подведомственных вузов Москвы и Петербурга с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года перевести студентов на дистанционное обучение. Региональным вузам было рекомендовано принимать решение о возвращении к дистанционной форме по согласованию с местными органами Роспотребнадзора.
"Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывает с коронавирусом, и будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, ну и, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами", - заявил Фальков журналистам.
Он пояснил, что даже если ситуация с коронавирусом не ухудшится, необходимо просчитать, не будет ли решение о переводе студентов на очный формат дестабилизирующим фактором. Решение также зависит от того, как россияне выйдут из зимних праздников, какой результат даст вакцинация, которая сейчас идет ежедневно, какая ситуация будет с заболеваемостью гриппом.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
Вчера, 15:31
Глава Минпросвещения рассказал о планах вузов снизить стоимость обучения
 
Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСанкт-ПетербургОбразование - Общество
 
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