https://ria.ru/20201228/studenty-1591166784.html

Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно

Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно

Иностранные студенты российских вузов, которые не смогут въехать не территорию страны, будут иметь возможность защитить диплом удаленно, но маловероятно, что... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:05

2020-12-28T08:05

2020-12-28T09:12

навигатор абитуриента

россия

валерий фальков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/90884/97/908849782_0:136:2616:1608_1920x0_80_0_0_c02aa816766114e9f2580a2582dc77d6.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Иностранные студенты российских вузов, которые не смогут въехать не территорию страны, будут иметь возможность защитить диплом удаленно, но маловероятно, что это будет массовым явлением, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя я думаю, это не будет массовым явлением. Будем смотреть по ситуации", - заявил Фальков журналистам.Он отметил, что вузам потребуется пойти навстречу иностранным студентам, проанализировать, кто пропустил многое в этом году. В качестве одного из вариантов работы с иностранцами рассматривается перевод на индивидуальные учебные планы, а в случае слишком большого количества долгов и невозможности выйти на сессию, этот период можно будет считать академическим отпуском.

https://na.ria.ru/20201224/kolledzhi-1590691495.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, общество