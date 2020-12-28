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Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно
Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно
Иностранные студенты российских вузов, которые не смогут въехать не территорию страны, будут иметь возможность защитить диплом удаленно, но маловероятно, что... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:05
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россия
валерий фальков
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Иностранные студенты российских вузов, которые не смогут въехать не территорию страны, будут иметь возможность защитить диплом удаленно, но маловероятно, что это будет массовым явлением, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя я думаю, это не будет массовым явлением. Будем смотреть по ситуации", - заявил Фальков журналистам.Он отметил, что вузам потребуется пойти навстречу иностранным студентам, проанализировать, кто пропустил многое в этом году. В качестве одного из вариантов работы с иностранцами рассматривается перевод на индивидуальные учебные планы, а в случае слишком большого количества долгов и невозможности выйти на сессию, этот период можно будет считать академическим отпуском.
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навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, общество

Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно

08:05 28.12.2020 (обновлено: 09:12 28.12.2020)
 
© Fotolia / WavebreakmediaMicro Студенты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Иностранные студенты российских вузов, которые не смогут въехать не территорию страны, будут иметь возможность защитить диплом удаленно, но маловероятно, что это будет массовым явлением, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя я думаю, это не будет массовым явлением. Будем смотреть по ситуации", - заявил Фальков журналистам.
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Он отметил, что вузам потребуется пойти навстречу иностранным студентам, проанализировать, кто пропустил многое в этом году. В качестве одного из вариантов работы с иностранцами рассматривается перевод на индивидуальные учебные планы, а в случае слишком большого количества долгов и невозможности выйти на сессию, этот период можно будет считать академическим отпуском.
 
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