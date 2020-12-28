https://ria.ru/20201228/spasenie-1591164079.html

Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка

Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка

Глава Чукотки Роман Копин по видеосвязи наградил медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" девятилетнюю жительницу города Билибино Светлану Щепкову,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T06:43

2020-12-28T06:43

2020-12-28T06:43

чукотка

совет федерации рф

роман копин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин по видеосвязи наградил медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" девятилетнюю жительницу города Билибино Светлану Щепкову, которая на детской площадке спасла жизнь задыхавшейся девочке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.В Instagram-аккаунте Копина опубликовано видео, где он по видеосвязи общается с девятилетней Светланой, рассказывает о ее героическом поступке и показывает медаль, которую ей вручат."Хочу Светлане выразить благодарность за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации. Несмотря на возраст, ты не растерялась и помогла ребенку на детской площадке. Такой поступок мог совершить только неравнодушный человек. Принято решение вручить тебе такой знак "За проявленное мужество". Ближайшим самолетом мы организуем доставку и вручим тебе его лично", - сказал Копин.

https://ria.ru/20200830/politsiya-1576383415.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, совет федерации рф, роман копин, общество