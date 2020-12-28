Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин по видеосвязи наградил медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" девятилетнюю жительницу города Билибино Светлану Щепкову, которая на детской площадке спасла жизнь задыхавшейся девочке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Светлана заметила на безлюдной детской площадке малолетнюю девочку, которая зацепилась шарфом за горку и находилась в подвешенном состоянии, плакала и задыхалась. Света, не задумываясь, бросилась к горке и, несмотря на свой очень юный возраст, освободила девочку", - отметил собеседник.
В Instagram-аккаунте Копина опубликовано видео, где он по видеосвязи общается с девятилетней Светланой, рассказывает о ее героическом поступке и показывает медаль, которую ей вручат.
"Хочу Светлане выразить благодарность за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации. Несмотря на возраст, ты не растерялась и помогла ребенку на детской площадке. Такой поступок мог совершить только неравнодушный человек. Принято решение вручить тебе такой знак "За проявленное мужество". Ближайшим самолетом мы организуем доставку и вручим тебе его лично", - сказал Копин.