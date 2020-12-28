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https://ria.ru/20201228/solntse-1591263178.html
В РАН рассказали о "продолжительной депрессии" Солнца в декабре
В РАН рассказали о "продолжительной депрессии" Солнца в декабре
Солнце впало в депрессию после череды вспышек в начале декабря, поэтому на новогодние праздники, а, возможно, и до конца января активность звезды не ожидается,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:58
2020-12-28T22:15
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Солнце впало в депрессию после череды вспышек в начале декабря, поэтому на новогодние праздники, а, возможно, и до конца января активность звезды не ожидается, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН."Новогодние праздники и новогодние каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке", - такой вывод делают ученые из долгосрочного прогноза солнечной активности.По их данным, в настоящее время ни на стороне, обращённой к Земле, ни на обратной стороне Солнца нет источников быстрого солнечного ветра. Активность солнечных центров подавлена. Уровень рентгеновского излучения находится на одном из самых низких уровней за весь 2020 год. За последние две недели на нашей звезде не зарегистрировано ни одной сколь-либо заметной, хотя бы слабой, вспышки, говорится в сообщении.Перерыв в активности Солнца типичен для текущей начальной фазы солнечного цикла, утверждают ученые."Как правило, этой энергии хватает на относительно короткие всплески, подобные тому, что произошёл в начале декабря, после чего почти всегда наступает продолжительная депрессия. То, что такой период затишья пришёлся на этот раз конец декабря и январь (а по предварительному прогнозу, спокойным будет весь первый месяц предстоящего года), наверное, может только порадовать", - сообщается на сайте.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/plazma-1588667373.html
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В РАН рассказали о "продолжительной депрессии" Солнца в декабре

16:58 28.12.2020 (обновлено: 22:15 28.12.2020)
 
© Depositphotos / kevron2002Восход Солнца из космоса
Восход Солнца из космоса - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Depositphotos / kevron2002
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Солнце впало в депрессию после череды вспышек в начале декабря, поэтому на новогодние праздники, а, возможно, и до конца января активность звезды не ожидается, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
"Новогодние праздники и новогодние каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке", - такой вывод делают ученые из долгосрочного прогноза солнечной активности.
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По их данным, в настоящее время ни на стороне, обращённой к Земле, ни на обратной стороне Солнца нет источников быстрого солнечного ветра. Активность солнечных центров подавлена. Уровень рентгеновского излучения находится на одном из самых низких уровней за весь 2020 год. За последние две недели на нашей звезде не зарегистрировано ни одной сколь-либо заметной, хотя бы слабой, вспышки, говорится в сообщении.
Перерыв в активности Солнца типичен для текущей начальной фазы солнечного цикла, утверждают ученые.
"Как правило, этой энергии хватает на относительно короткие всплески, подобные тому, что произошёл в начале декабря, после чего почти всегда наступает продолжительная депрессия. То, что такой период затишья пришёлся на этот раз конец декабря и январь (а по предварительному прогнозу, спокойным будет весь первый месяц предстоящего года), наверное, может только порадовать", - сообщается на сайте.
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