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Более половины родителей заявили об отставании школьников от программы
Более половины родителей заявили об отставании школьников от программы
Более половины родителей заявили о значительном отставании учеников по образовательной программе, пишет РБК со ссылкой на исследование группы сервисов "Актион... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:59
2020-12-28T08:59
2020-12-28T09:07
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более половины родителей заявили о значительном отставании учеников по образовательной программе, пишет РБК со ссылкой на исследование группы сервисов "Актион Образование".Так, 53 процента опрошенных в этой группе назвали отставание "беспрецедентным", в то время как 29 процентов считают его "минимальным". При этом большинство принимавших участие в исследовании родителей (54 процента) видит причину недостатка знаний в переходе на дистанционное обучение весной, а каждый пятый указал на неготовность преподавателей проводить уроки удаленно. Только 11 процентов считают, что частичное снижение результатов происходит ежегодно после летних каникул.Руководство школ продемонстрировало другой взгляд на данную ситуацию, поскольку 47 процентов опрошенных из этой группы уверены, что в этом году отставание школьников было минимальным, а каждый пятый вообще не заметил такой проблемы.В исследовании участвовали 1,4 тысячи родителей и около 1,6 тысячи директоров школ и их заместителей из 65 российских регионов.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, школы, общество
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Более половины родителей заявили о значительном отставании учеников по образовательной программе, пишет РБК
со ссылкой на исследование группы сервисов "Актион Образование".
Так, 53 процента опрошенных в этой группе назвали отставание "беспрецедентным", в то время как 29 процентов считают его "минимальным". При этом большинство принимавших участие в исследовании родителей (54 процента) видит причину недостатка знаний в переходе на дистанционное обучение весной, а каждый пятый указал на неготовность преподавателей проводить уроки удаленно. Только 11 процентов считают, что частичное снижение результатов происходит ежегодно после летних каникул.
Руководство школ продемонстрировало другой взгляд на данную ситуацию, поскольку 47 процентов опрошенных из этой группы уверены, что в этом году отставание школьников было минимальным, а каждый пятый вообще не заметил такой проблемы.
В исследовании участвовали 1,4 тысячи родителей и около 1,6 тысячи директоров школ и их заместителей из 65 российских регионов.