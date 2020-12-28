https://ria.ru/20201228/ravenstvo-1591158646.html

На Украине перепишут учебники ради гендерного равенства

На Украине перепишут учебники ради гендерного равенства

Украина до 2024 года внесет изменения в учебники для достижения гендерного равенства в рамках международной инициативы равных прав и возможностей для всех... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T01:20

2020-12-28T01:20

2020-12-28T01:31

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КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Украина до 2024 года внесет изменения в учебники для достижения гендерного равенства в рамках международной инициативы равных прав и возможностей для всех "Партнерство Биарриц", сообщил министр образования и науки страны Сергей Шкарлет.Украина в сентябре получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц".По его словам, "папу" и "маму" в "родителя 1" и "родителя 2" переименовывать не будут. "Пока я такого не видел. "Партнерство Биарицц" курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской, народными депутатами и так далее. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях", - отметил министр.

https://ria.ru/20200227/1565301542.html

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ситуация на украине, украина, в мире