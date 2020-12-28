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"Семейка Крудс" возглавила прокат в России и СНГ по итогам выходных
"Семейка Крудс" возглавила прокат в России и СНГ по итогам выходных
Американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,9 миллиона рублей за прошедшие... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:07
2020-12-28T10:07
культура
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
константин хабенский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,9 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Это продолжение мультфильма "Семейка Крудс", в этот раз членам семьи нужно найти новое жилье. Таким образом, первая доисторическая семья начинает поиски более безопасного места, которое бы они назвали своим домом.На втором месте рейтинга - отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют такие известные актеры, как Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Показатель фильма - 77,4 миллиона рублей. Третью позицию заняла российская мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за выходные 41 миллион рублей.Четвертую позицию заняла отечественная комедия Алексея Нужного "Обратная связь" с показателем в 34,9 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров снова российский фильм. Комедия Жанны Кадниковой "Реальные пацаны против зомби", которая собрала 18,2 миллиона рублей.
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кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, константин хабенский

"Семейка Крудс" возглавила прокат в России и СНГ по итогам выходных

10:07 28.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,9 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Это продолжение мультфильма "Семейка Крудс", в этот раз членам семьи нужно найти новое жилье. Таким образом, первая доисторическая семья начинает поиски более безопасного места, которое бы они назвали своим домом.
На втором месте рейтинга - отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют такие известные актеры, как Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Показатель фильма - 77,4 миллиона рублей. Третью позицию заняла российская мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за выходные 41 миллион рублей.
Четвертую позицию заняла отечественная комедия Алексея Нужного "Обратная связь" с показателем в 34,9 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров снова российский фильм. Комедия Жанны Кадниковой "Реальные пацаны против зомби", которая собрала 18,2 миллиона рублей.
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