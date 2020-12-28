https://ria.ru/20201228/prokat-1591178033.html

"Семейка Крудс" возглавила прокат в России и СНГ по итогам выходных

"Семейка Крудс" возглавила прокат в России и СНГ по итогам выходных

Американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,9 миллиона рублей за прошедшие... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:07

2020-12-28T10:07

2020-12-28T10:07

культура

кино и сериалы

новости культуры

ирина горбачева

константин хабенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577584457_484:0:4125:2048_1920x0_80_0_0_85edf5dd2bf1060bbd0683e322f2b990.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 131,9 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Это продолжение мультфильма "Семейка Крудс", в этот раз членам семьи нужно найти новое жилье. Таким образом, первая доисторическая семья начинает поиски более безопасного места, которое бы они назвали своим домом.На втором месте рейтинга - отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют такие известные актеры, как Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Показатель фильма - 77,4 миллиона рублей. Третью позицию заняла российская мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за выходные 41 миллион рублей.Четвертую позицию заняла отечественная комедия Алексея Нужного "Обратная связь" с показателем в 34,9 миллиона рублей, уточняет портал. Замыкает пятерку лидеров снова российский фильм. Комедия Жанны Кадниковой "Реальные пацаны против зомби", которая собрала 18,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20201222/kino-1590343064.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, константин хабенский