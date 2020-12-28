https://ria.ru/20201228/preemnik-1591295535.html
Жириновский назвал своих преемников
Жириновский назвал своих преемников
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил в интервью радиостанции "Говорит Москва" возможных преемников на своем посту. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:57
2020-12-28T19:57
2020-12-28T19:57
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил в интервью радиостанции "Говорит Москва" возможных преемников на своем посту.Среди более молодых членов партии, претендующих на пост главы ЛДПР, он назвал Бориса Чернышова из Рособрнадзора, Василия Власова, Елену Афанасьеву и Елену Строкову.Жириновский подчеркнул, что выступает за омоложение и обновление партии. Средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет.Он также перечислил необходимые личные качества потенциального лидера ЛДПР."Чтобы мог выступать на любых массовых мероприятиях, ведение дискуссий на любую тему, должен иметь руководящий опыт, быть общительным, добрым, какие-то элементы харизмы должны быть", — рассказал Жириновский.При этом глава ЛДПР уточнил, что перечисленные кандидаты пока не готовы занять его место, поскольку им нужно набрать огромный массив знаний и обладать особыми качествами.
https://ria.ru/20201225/zhirinovskiy-1590937249.html
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лдпр, владимир жириновский
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости
. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
перечислил в интервью радиостанции "Говорит Москва
" возможных преемников на своем посту.
"Это губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета по делам федерации Алексей Диденко", — заявил политик.
Среди более молодых членов партии, претендующих на пост главы ЛДПР, он назвал Бориса Чернышова из Рособрнадзора
, Василия Власова, Елену Афанасьеву и Елену Строкову.
Жириновский подчеркнул, что выступает за омоложение и обновление партии. Средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет.
Он также перечислил необходимые личные качества потенциального лидера ЛДПР.
"Чтобы мог выступать на любых массовых мероприятиях, ведение дискуссий на любую тему, должен иметь руководящий опыт, быть общительным, добрым, какие-то элементы харизмы должны быть", — рассказал Жириновский.
При этом глава ЛДПР уточнил, что перечисленные кандидаты пока не готовы занять его место, поскольку им нужно набрать огромный массив знаний и обладать особыми качествами.