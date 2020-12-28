https://ria.ru/20201228/preemnik-1591295535.html

Жириновский назвал своих преемников

Жириновский назвал своих преемников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил в интервью радиостанции "Говорит Москва" возможных преемников на своем посту. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T19:57

2020-12-28T19:57

2020-12-28T19:57

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил в интервью радиостанции "Говорит Москва" возможных преемников на своем посту.Среди более молодых членов партии, претендующих на пост главы ЛДПР, он назвал Бориса Чернышова из Рособрнадзора, Василия Власова, Елену Афанасьеву и Елену Строкову.Жириновский подчеркнул, что выступает за омоложение и обновление партии. Средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет.Он также перечислил необходимые личные качества потенциального лидера ЛДПР."Чтобы мог выступать на любых массовых мероприятиях, ведение дискуссий на любую тему, должен иметь руководящий опыт, быть общительным, добрым, какие-то элементы харизмы должны быть", — рассказал Жириновский.При этом глава ЛДПР уточнил, что перечисленные кандидаты пока не готовы занять его место, поскольку им нужно набрать огромный массив знаний и обладать особыми качествами.

https://ria.ru/20201225/zhirinovskiy-1590937249.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский