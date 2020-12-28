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Жириновский назвал своих преемников
Жириновский назвал своих преемников
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил в интервью радиостанции "Говорит Москва" возможных преемников на своем посту. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:57
2020-12-28T19:57
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил в интервью радиостанции "Говорит Москва" возможных преемников на своем посту.Среди более молодых членов партии, претендующих на пост главы ЛДПР, он назвал Бориса Чернышова из Рособрнадзора, Василия Власова, Елену Афанасьеву и Елену Строкову.Жириновский подчеркнул, что выступает за омоложение и обновление партии. Средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет.Он также перечислил необходимые личные качества потенциального лидера ЛДПР."Чтобы мог выступать на любых массовых мероприятиях, ведение дискуссий на любую тему, должен иметь руководящий опыт, быть общительным, добрым, какие-то элементы харизмы должны быть", — рассказал Жириновский.При этом глава ЛДПР уточнил, что перечисленные кандидаты пока не готовы занять его место, поскольку им нужно набрать огромный массив знаний и обладать особыми качествами.
https://ria.ru/20201225/zhirinovskiy-1590937249.html
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лдпр, владимир жириновский

Жириновский назвал своих преемников

19:57 28.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил в интервью радиостанции "Говорит Москва" возможных преемников на своем посту.

"Это губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета по делам федерации Алексей Диденко", — заявил политик.

Среди более молодых членов партии, претендующих на пост главы ЛДПР, он назвал Бориса Чернышова из Рособрнадзора, Василия Власова, Елену Афанасьеву и Елену Строкову.
Жириновский подчеркнул, что выступает за омоложение и обновление партии. Средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет.
Он также перечислил необходимые личные качества потенциального лидера ЛДПР.
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"Чтобы мог выступать на любых массовых мероприятиях, ведение дискуссий на любую тему, должен иметь руководящий опыт, быть общительным, добрым, какие-то элементы харизмы должны быть", — рассказал Жириновский.
При этом глава ЛДПР уточнил, что перечисленные кандидаты пока не готовы занять его место, поскольку им нужно набрать огромный массив знаний и обладать особыми качествами.
 
ЛДПРВладимир Жириновский
 
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