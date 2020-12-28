https://ria.ru/20201228/pashinyan-1591172389.html

Противники Пашиняна собрались у здания парламента Армении

Противники Пашиняна собрались у здания парламента Армении

Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проводят акцию протеста у здания парламента страны в Ереване, передает корреспондент РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:20

2020-12-28T09:20

2020-12-28T09:20

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проводят акцию протеста у здания парламента страны в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.К зданию стянуты дополнительные силы полиции, которые оцепили вход в парламент.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

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азербайджан

армения

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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире