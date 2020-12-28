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В Ленинградской области введут комендантский час для несовершеннолетних
В Ленинградской области введут комендантский час для несовершеннолетних
В Ленинградской области с 30 декабря по 10 января введут комендантский час для подростков, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:58
2020-12-28T18:58
2020-12-28T21:57
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александр дрозденко
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. В Ленинградской области с 30 декабря по 10 января введут комендантский час для подростков, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Дрозденко в рамках постановления местного правительства "О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции"."Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 06:00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах", — говорится в сообщении властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/kovid-1582169578.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр дрозденко, ленинградская область, общество