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В Ленинградской области введут комендантский час для несовершеннолетних
В Ленинградской области введут комендантский час для несовершеннолетних
В Ленинградской области с 30 декабря по 10 января введут комендантский час для подростков, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:58
2020-12-28T21:57
распространение нового коронавируса
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александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. В Ленинградской области с 30 декабря по 10 января введут комендантский час для подростков, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Дрозденко в рамках постановления местного правительства "О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции"."Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 06:00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах", — говорится в сообщении властей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр дрозденко, ленинградская область, общество

В Ленинградской области введут комендантский час для несовершеннолетних

18:58 28.12.2020 (обновлено: 21:57 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВыборг, Ленинградская область
Выборг, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. В Ленинградской области с 30 декабря по 10 января введут комендантский час для подростков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Дрозденко в рамках постановления местного правительства "О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции".
"Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 06:00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах", — говорится в сообщении властей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
 
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