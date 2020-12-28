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ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком
ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком
Условно осужденный Алексей Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, в связи с чем в суд могут направить запрос об отмене условного приговора,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T20:14
2020-12-28T21:34
госпитализация алексея навального
уфсин по москве
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Условно осужденный Алексей Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, в связи с чем в суд могут направить запрос об отмене условного приговора, заявили в пресс-службе УФСИН по Москве.У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.В УФСИН обратили внимание на статью в журнале Lancet, которая основана на материалах немецкой клиники "Шарите". Из публикации следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".В УФСИН напомнили, что условно осужденные несут ответственность за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Навальному, его адвокату и пресс-секретарю направили уведомление о необходимости явки в УИИ.Если факт уклонения от контроля подтвердят, "будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса". Они предполагают возможность направить в суд запрос об отмене условного приговора.Инцидент с госпитализацией НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, но обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что доступ к "Новичку" был у германской разведки BND и еще около 20 западных государств. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Об улучшении состояния Навального сообщили 7 сентября. Врачи вывели пациента из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во второй половине сентября его выписали из стационара, сейчас Навальный проходит реабилитацию и остается в Германии.
https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html
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госпитализация алексея навального, уфсин по москве, алексей навальный, москва

ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком

20:14 28.12.2020 (обновлено: 21:34 28.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Условно осужденный Алексей Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, в связи с чем в суд могут направить запрос об отмене условного приговора, заявили в пресс-службе УФСИН по Москве.
У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
В УФСИН обратили внимание на статью в журнале Lancet, которая основана на материалах немецкой клиники "Шарите". Из публикации следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".
В УФСИН напомнили, что условно осужденные несут ответственность за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Навальному, его адвокату и пресс-секретарю направили уведомление о необходимости явки в УИИ.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 16:30
Charite: действия омских врачей были решающими при спасении Навального
Если факт уклонения от контроля подтвердят, "будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса". Они предполагают возможность направить в суд запрос об отмене условного приговора.

Инцидент с госпитализацией Навального

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, но обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".
Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был у германской разведки BND и еще около 20 западных государств. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Об улучшении состояния Навального сообщили 7 сентября. Врачи вывели пациента из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во второй половине сентября его выписали из стационара, сейчас Навальный проходит реабилитацию и остается в Германии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 13:03
Песков заявил, что Навальный страдает маниями величия и преследования
 
Госпитализация Алексея НавальногоУФСИН по МосквеАлексей НавальныйМосква
 
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