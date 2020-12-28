https://ria.ru/20201228/navalnyy-1591297564.html

ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком

ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком

Условно осужденный Алексей Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, в связи с чем в суд могут направить запрос об отмене условного приговора,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T20:14

2020-12-28T20:14

2020-12-28T21:34

госпитализация алексея навального

уфсин по москве

алексей навальный

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_fe31ca382029414b3e01505addb36a2d.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Условно осужденный Алексей Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, в связи с чем в суд могут направить запрос об отмене условного приговора, заявили в пресс-службе УФСИН по Москве.У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.В УФСИН обратили внимание на статью в журнале Lancet, которая основана на материалах немецкой клиники "Шарите". Из публикации следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".В УФСИН напомнили, что условно осужденные несут ответственность за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Навальному, его адвокату и пресс-секретарю направили уведомление о необходимости явки в УИИ.Если факт уклонения от контроля подтвердят, "будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса". Они предполагают возможность направить в суд запрос об отмене условного приговора.Инцидент с госпитализацией НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, но обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что доступ к "Новичку" был у германской разведки BND и еще около 20 западных государств. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Об улучшении состояния Навального сообщили 7 сентября. Врачи вывели пациента из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во второй половине сентября его выписали из стационара, сейчас Навальный проходит реабилитацию и остается в Германии.

https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590596499.html

https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, уфсин по москве, алексей навальный, москва