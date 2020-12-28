https://ria.ru/20201228/migranty-1591313941.html
Байден пообещал отменить ограничения Трампа против мигрантов
Байден пообещал отменить ограничения Трампа против мигрантов
Новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T23:50
2020-12-28T23:50
2020-12-28T23:50
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны, заявил в понедельник избранный президент страны Джо Байден."Нам доложили о том, какие шаги мы должны предпринять, чтобы расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе… Мы будем работать целенаправленно, усердно и ответственно, чтобы откатить ограничения Трампа, с первого дня", - сказал он журналистам.В частности, по его словам, надо создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне пандемии.Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.
https://ria.ru/20201220/meksika-1590086574.html
https://ria.ru/20201228/bayden-1591205675.html
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дональд трамп, джо байден, мексика, сша, в мире