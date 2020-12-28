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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201228/migranty-1591313941.html
Байден пообещал отменить ограничения Трампа против мигрантов
Байден пообещал отменить ограничения Трампа против мигрантов
Новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T23:50
2020-12-28T23:50
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
мексика
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны, заявил в понедельник избранный президент страны Джо Байден."Нам доложили о том, какие шаги мы должны предпринять, чтобы расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе… Мы будем работать целенаправленно, усердно и ответственно, чтобы откатить ограничения Трампа, с первого дня", - сказал он журналистам.В частности, по его словам, надо создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне пандемии.Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.
https://ria.ru/20201220/meksika-1590086574.html
https://ria.ru/20201228/bayden-1591205675.html
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дональд трамп, джо байден, мексика, сша, в мире

Байден пообещал отменить ограничения Трампа против мигрантов

23:50 28.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны, заявил в понедельник избранный президент страны Джо Байден.
"Нам доложили о том, какие шаги мы должны предпринять, чтобы расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе… Мы будем работать целенаправленно, усердно и ответственно, чтобы откатить ограничения Трампа, с первого дня", - сказал он журналистам.
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 09:02
Президент Мексики и Байден обсудили новый подход к региональной миграции
В частности, по его словам, надо создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне пандемии.
Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМексикаСШАВ мире
 
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