Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский препарат для лечения коронавируса на основе антител будет применяться как капельница, эффект от него предположительно появится через 7-10 дней, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.
Это не инъекция, это в режиме капельницы, внутривенно препарат вводится больным. Одноразово в течение часа-полутора, а вот какие промежутки и сколько раз надо вводить - вот это мои сотрудники и знают! Обычные антитела быстро выводятся почками. А вот сотрудники института Гамалеи знают, как сделать такие антитела, чтобы они циркулировали в крови 7-10, а то и более дней. Это уже будет называться лекарственным препаратом.
Если прогнозы оправдаются, то больному, по словам специалиста, будет достаточно "одной, от силы двух капельниц".
"Человек с момента заражения, когда он начинает болеть, получает такой препарат, который нейтрализует вирус, за это время у человека начинают вырабатываться собственные антитела, это 7-10 дней. И все, как они начали вырабатываться, соответственно, он начал выздоравливать. А за счет этих антител он продержался до выработки собственных, вот в чем смысл", - объяснил идею разработки Гинцбург.
Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.
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