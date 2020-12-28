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https://ria.ru/20201228/koyki-1591212397.html
Голикова оценила ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
Голикова оценила ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
Ситуация с койками для заболевших коронавирусом в российских регионах достаточно стабильна, с ноября стало полегче, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:19
2020-12-28T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ситуация с койками для заболевших коронавирусом в российских регионах достаточно стабильна, с ноября стало полегче, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.В России в настоящее время работает 280 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в ряде регионов есть проблемы с числом коек, загрузка в некоторых доходила до 90-95 процентов. В частности, сложная ситуация была в Петербурге и Владимирской области."По койкам сейчас ситуация достаточно стабильная", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, уменьшилось ли число регионов, в которых критическое состояние по койкам.Темп прироста новых случаев коронавируса на 28 декабря составляет 0,9%. Всего в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Пиковое значение суточного прироста числа заболевших было зарегистрировано 24 декабря и составило 29935 новых случаев болезни против 11 656 на пике весенней волны в мае.В середине ноября вице-премьер сообщала, что более 90% коронавирусного коечного фонда заняты в 10 регионах России, включая Чувашию, Орловскую область и Севастополь, где заняты более 95%. В начале декабря в стране более 90% коек были заняты уже только в четырех субъектах страны, в то время как в среднем по стране были заняты 75,9% коек. Наиболее тяжелая ситуация тогда была в Санкт-Петербурге, Смоленской и Орловской областях, Севастополе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова оценила ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах

13:19 28.12.2020 (обновлено: 13:29 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ситуация с койками для заболевших коронавирусом в российских регионах достаточно стабильна, с ноября стало полегче, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
В России в настоящее время работает 280 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в ряде регионов есть проблемы с числом коек, загрузка в некоторых доходила до 90-95 процентов. В частности, сложная ситуация была в Петербурге и Владимирской области.
"По койкам сейчас ситуация достаточно стабильная", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, уменьшилось ли число регионов, в которых критическое состояние по койкам.

"Она мониторируемая в ежедневном режиме. Если где-то какой-то напряг начинается, оказываем соответствующую помощь, но могу сказать, что после того, как с ноября месяца стали помогать и направлять на долечивание с помощью бесплатных лекарственных препаратов на дом, по койкам стало чуть полегче", - отметила вице-премьер.

Темп прироста новых случаев коронавируса на 28 декабря составляет 0,9%. Всего в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Пиковое значение суточного прироста числа заболевших было зарегистрировано 24 декабря и составило 29935 новых случаев болезни против 11 656 на пике весенней волны в мае.
В середине ноября вице-премьер сообщала, что более 90% коронавирусного коечного фонда заняты в 10 регионах России, включая Чувашию, Орловскую область и Севастополь, где заняты более 95%. В начале декабря в стране более 90% коек были заняты уже только в четырех субъектах страны, в то время как в среднем по стране были заняты 75,9% коек. Наиболее тяжелая ситуация тогда была в Санкт-Петербурге, Смоленской и Орловской областях, Севастополе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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