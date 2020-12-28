https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591303515.html

Эксперт ВОЗ ждет дальнейших мутаций коронавируса

Эксперт ВОЗ ждет дальнейших мутаций коронавируса

Коронавирус продолжит мутировать, при этом Всемирная организация здравоохранения будет внимательно следить за новыми штаммами SARS-CoV-2, заявила на брифинге... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-28T21:12

2020-12-28T21:12

2020-12-29T00:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 28 дек — РИА Новости. Коронавирус продолжит мутировать, при этом Всемирная организация здравоохранения будет внимательно следить за новыми штаммами SARS-CoV-2, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", — сказала она.По словам Ван Керкхове, ВОЗ продолжит взаимодействовать по этому вопросу с учеными по всему миру.Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что в 2021 году человечество столкнется с новыми вариантами коронавируса, призвав страны оперативно делиться с ВОЗ и другими государствами информацией о новых штаммах.В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в Дании, Австралии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Японии, Иордании, Канаде, Южной Корее и финском районе Кюменлааксо, который граничит с Выборгом. Многие страны приостановили транспортное сообщение с Великобританией.В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, великобритания, юар, в мире