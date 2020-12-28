Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591303515.html
Эксперт ВОЗ ждет дальнейших мутаций коронавируса
Эксперт ВОЗ ждет дальнейших мутаций коронавируса
Коронавирус продолжит мутировать, при этом Всемирная организация здравоохранения будет внимательно следить за новыми штаммами SARS-CoV-2, заявила на брифинге... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-28T21:12
2020-12-29T00:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
великобритания
юар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
ЦЮРИХ, 28 дек — РИА Новости. Коронавирус продолжит мутировать, при этом Всемирная организация здравоохранения будет внимательно следить за новыми штаммами SARS-CoV-2, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", — сказала она.По словам Ван Керкхове, ВОЗ продолжит взаимодействовать по этому вопросу с учеными по всему миру.Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что в 2021 году человечество столкнется с новыми вариантами коронавируса, призвав страны оперативно делиться с ВОЗ и другими государствами информацией о новых штаммах.В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в Дании, Австралии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Японии, Иордании, Канаде, Южной Корее и финском районе Кюменлааксо, который граничит с Выборгом. Многие страны приостановили транспортное сообщение с Великобританией.В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
великобритания
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, великобритания, юар, в мире

Эксперт ВОЗ ждет дальнейших мутаций коронавируса

21:12 28.12.2020 (обновлено: 00:13 29.12.2020)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 28 дек — РИА Новости. Коронавирус продолжит мутировать, при этом Всемирная организация здравоохранения будет внимательно следить за новыми штаммами SARS-CoV-2, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", — сказала она.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
По словам Ван Керкхове, ВОЗ продолжит взаимодействовать по этому вопросу с учеными по всему миру.
Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что в 2021 году человечество столкнется с новыми вариантами коронавируса, призвав страны оперативно делиться с ВОЗ и другими государствами информацией о новых штаммах.
В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в Дании, Австралии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Японии, Иордании, Канаде, Южной Корее и финском районе Кюменлааксо, который граничит с Выборгом. Многие страны приостановили транспортное сообщение с Великобританией.
В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса 501.V2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВеликобританияЮАРВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Приамурье мужчина умер при пожаре в многоквартирном доме
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния