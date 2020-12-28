Эксперт ВОЗ ждет дальнейших мутаций коронавируса
21:12 28.12.2020 (обновлено: 00:13 29.12.2020)
ЦЮРИХ, 28 дек — РИА Новости. Коронавирус продолжит мутировать, при этом Всемирная организация здравоохранения будет внимательно следить за новыми штаммами SARS-CoV-2, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", — сказала она.
По словам Ван Керкхове, ВОЗ продолжит взаимодействовать по этому вопросу с учеными по всему миру.
Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что в 2021 году человечество столкнется с новыми вариантами коронавируса, призвав страны оперативно делиться с ВОЗ и другими государствами информацией о новых штаммах.
В середине декабря стало известно о "британской" мутации SARS-CoV-2. Предположительно, этот штамм способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Однако данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в Дании, Австралии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Японии, Иордании, Канаде, Южной Корее и финском районе Кюменлааксо, который граничит с Выборгом. Многие страны приостановили транспортное сообщение с Великобританией.
В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса 501.V2.
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