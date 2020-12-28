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Заболевшего COVID-19 ульяновского губернатора госпитализируют
Заболевшего COVID-19 ульяновского губернатора госпитализируют
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заразившийся коронавирусом, сообщил, что по настоянию врачей будет госпитализирован в местную больницу. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:20
2020-12-28T13:20
2020-12-28T13:21
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сергей морозов (политик)
ульяновская область
общество
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САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заразившийся коронавирусом, сообщил, что по настоянию врачей будет госпитализирован в местную больницу.На прошлой неделе Морозов написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день в пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что у главы региона подтвердился коронавирус."Врачи настояли на госпитализации, буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное", - написал Морозов в понедельник на своей странице в Instagram.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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