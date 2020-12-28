https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591212916.html

Заболевшего COVID-19 ульяновского губернатора госпитализируют

Заболевшего COVID-19 ульяновского губернатора госпитализируют

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заразившийся коронавирусом, сообщил, что по настоянию врачей будет госпитализирован в местную больницу. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:20

2020-12-28T13:20

2020-12-28T13:21

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей морозов (политик)

ульяновская область

общество

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САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заразившийся коронавирусом, сообщил, что по настоянию врачей будет госпитализирован в местную больницу.На прошлой неделе Морозов написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день в пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что у главы региона подтвердился коронавирус."Врачи настояли на госпитализации, буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное", - написал Морозов в понедельник на своей странице в Instagram.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ульяновская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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