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Распространение нового коронавируса
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Заболевшего COVID-19 ульяновского губернатора госпитализируют
Заболевшего COVID-19 ульяновского губернатора госпитализируют
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заразившийся коронавирусом, сообщил, что по настоянию врачей будет госпитализирован в местную больницу. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:20
2020-12-28T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей морозов (политик)
ульяновская область
общество
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САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заразившийся коронавирусом, сообщил, что по настоянию врачей будет госпитализирован в местную больницу.На прошлой неделе Морозов написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день в пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что у главы региона подтвердился коронавирус."Врачи настояли на госпитализации, буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное", - написал Морозов в понедельник на своей странице в Instagram.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей морозов (политик), ульяновская область, общество

Заболевшего COVID-19 ульяновского губернатора госпитализируют

13:20 28.12.2020 (обновлено: 13:21 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заразившийся коронавирусом, сообщил, что по настоянию врачей будет госпитализирован в местную больницу.
На прошлой неделе Морозов написал на своей странице в Instagram, что у него поднялась температура, есть кашель, поэтому он будет работать удаленно. На следующий день в пресс-службе правительства региона РИА Новости сообщили, что у главы региона подтвердился коронавирус.
"Врачи настояли на госпитализации, буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное", - написал Морозов в понедельник на своей странице в Instagram.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
 
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