https://ria.ru/20201228/klichko-1591220290.html

"Все нерабочее и уродское": в Раде оценили победу Кличко на выборах мэра

"Все нерабочее и уродское": в Раде оценили победу Кличко на выборах мэра

Жители Киева выбрали все "нерабочее и уродское" для своего города, когда проголосовали за Виталия Кличко на местных выборах, избрав его мэром на второй срок,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:57

2020-12-28T13:57

2020-12-28T16:06

александр дубинский

партия "слуга народа"

верховная рада украины

виталий кличко

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жители Киева выбрали все "нерабочее и уродское" для своего города, когда проголосовали за Виталия Кличко на местных выборах, избрав его мэром на второй срок, считает депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.По словам Дубинского, в Киеве якобы сплошная бесхозяйственность и коррупция, что является причиной отсутствия строительства и развития инфраструктуры.Кличко победил в первом туре выборов мэра Киева, набрав 50,52% голосов. Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пятилетний срок.

https://ria.ru/20201224/selfi-1590684127.html

киев

украина

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александр дубинский, партия "слуга народа", верховная рада украины, виталий кличко, киев, украина, в мире