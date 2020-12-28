"Все нерабочее и уродское": в Раде оценили победу Кличко на выборах мэра
13:57 28.12.2020 (обновлено: 16:06 28.12.2020)
© Фото : klichko.orgВиталий Кличко во время презентации книги "Кто не слышал, тот увидит!"
© Фото : klichko.org
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жители Киева выбрали все "нерабочее и уродское" для своего города, когда проголосовали за Виталия Кличко на местных выборах, избрав его мэром на второй срок, считает депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
По словам Дубинского, в Киеве якобы сплошная бесхозяйственность и коррупция, что является причиной отсутствия строительства и развития инфраструктуры.
"Киев — это один из немногих профицитных бюджетов. У Киева бюджет почти 60 миллиардов гривен, которых хватает и на дороги, и на мосты, и на метро, и на вертолетные площадки. Его хватало бы на все, если бы его не разворовывали. А его банально разворовывают. <…> Собственно, все нерабочее и уродское — это все, за что проголосовали киевляне, когда выбирали Кличко на следующие пять лет", — сказал Дубинский в эфире телеканала Newsone.
Кличко победил в первом туре выборов мэра Киева, набрав 50,52% голосов. Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пятилетний срок.
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