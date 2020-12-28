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https://ria.ru/20201228/kasting-1591188199.html
Более тысячи заявок поступило на кастинг голоса Котенка из "Ну, погоди!"
Более тысячи заявок поступило на кастинг голоса Котенка из "Ну, погоди!"
Более одной тысячи заявок поступило на озвучивание нового персонажа из "Ну, погоди!" Котенка, победитель будет объявлен 18 января, сообщает в понедельник... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:56
2020-12-28T14:56
культура
дмитрий хрусталев
кино и сериалы
новости культуры
гарик харламов (игорь)
союзмультфильм
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более одной тысячи заявок поступило на озвучивание нового персонажа из "Ну, погоди!" Котенка, победитель будет объявлен 18 января, сообщает в понедельник пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".Ранее стало известно, что студия запустила всероссийский кастинг на голос нового персонажа из перезапуска мульсериала "Ну, погоди!". В нем мог принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет. Для этого нужно было записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в своем аккаунте в Instagram или "ВКонтакте" с хэштегом #ХочувНуПогоди.По словам киностудии, для того чтобы детально рассмотреть все заявки, команда продюсеров мультсериала перенесла подведение итогов с 31 декабря на 18 января. Имя победителя будет опубликовано в аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях.Премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе".Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/nu-pogodi-1588377280.html
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РИА Новости
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дмитрий хрусталев, кино и сериалы, новости культуры, гарик харламов (игорь), союзмультфильм

Более тысячи заявок поступило на кастинг голоса Котенка из "Ну, погоди!"

14:56 28.12.2020
 
© Фото : СоюзмультфильмПерсонаж "Отважный котенок" из перезапуска мультфильма "Ну, погоди!"
Персонаж Отважный котенок из перезапуска мультфильма Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : Союзмультфильм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более одной тысячи заявок поступило на озвучивание нового персонажа из "Ну, погоди!" Котенка, победитель будет объявлен 18 января, сообщает в понедельник пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
Ранее стало известно, что студия запустила всероссийский кастинг на голос нового персонажа из перезапуска мульсериала "Ну, погоди!". В нем мог принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет. Для этого нужно было записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в своем аккаунте в Instagram или "ВКонтакте" с хэштегом #ХочувНуПогоди.
"16 декабря киностудия "Союзмультфильм" завершила прием работ на всероссийский кастинг по озвучиванию персонажа в перезапуске мультсериала "Ну, погоди!". Всего на конкурс поступило более 1000 видео, которые были размещены пользователями в Instagram и "ВКонтакте" с хэштегом #ХочувНуПогоди", - сказано в сообщении.
По словам киностудии, для того чтобы детально рассмотреть все заявки, команда продюсеров мультсериала перенесла подведение итогов с 31 декабря на 18 января. Имя победителя будет опубликовано в аккаунтах "Союзмультфильма" в социальных сетях.
Премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе".
Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.
Образ Зайца и Волка из перезапуска Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 12:13
Будет современно. Музыку к новым сериям "Ну, погоди!" напишет Иван Дорн
 
КультураДмитрий ХрусталевКино и сериалыНовости культурыГарик Харламов (Игорь)Союзмультфильм
 
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