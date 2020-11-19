https://ria.ru/20201119/kasting-1585308998.html

"Союзмультфильм" объявил кастинг на озвучку персонажа из "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" объявил кастинг на озвучку персонажа из "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа из перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" - отважного Котенка, который невольно будет... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:24

2020-11-19T11:24

2020-11-19T11:53

культура

ну, погоди!

гарик харламов (игорь)

союзмультфильм

чак норрис (карлос норрис)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа из перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" - отважного Котенка, который невольно будет становиться участником вечной погони Волка за Зайцем, рассказали в пресс-службе киностудии, отметив, что первый цикл эпизодов мультфильма расскажет о приключениях героев на отдыхе. Ранее стало известно, что премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова."Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе", - сказано в сообщении.Второстепенным, но очень запоминающимся персонажем первых серий проекта станет Котенок. По словам создателей мультфильма, это милый и отважный маленький герой, обладающий уникальным свойством оказываться "не в том месте и не в то время". Благодаря этой особенности, персонаж часто становится невольным участником или даже орудием в вечной погоне Волка за Зайцем. Несмотря на это, во всех ситуациях Котенок способен "сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса".Как рассказали в пресс-службе, в кастинге может принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет. Для этого нужно записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в своем аккаунте в Instagram или ВКонтакте с хэштегом #ХочувНуПогоди. В случае, если претенденту меньше 13 лет, то пост с его видеопрезентацией размещают родители. Работы принимаются до 16 декабря 2020 года, итоги будут подведены 31 декабря в рамках аккаунтов "Союзмультфильма" в социальных сетях.Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.

https://ria.ru/20200917/urgant-1577363277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ну, погоди!, гарик харламов (игорь), союзмультфильм, чак норрис (карлос норрис)