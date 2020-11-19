Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201119/kasting-1585308998.html
"Союзмультфильм" объявил кастинг на озвучку персонажа из "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм" объявил кастинг на озвучку персонажа из "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа из перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" - отважного Котенка, который невольно будет... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:24
2020-11-19T11:53
культура
ну, погоди!
гарик харламов (игорь)
союзмультфильм
чак норрис (карлос норрис)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585312775_0:43:1333:793_1400x0_80_0_0_5bbf464add950ad23bac8591330b2d1f.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа из перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" - отважного Котенка, который невольно будет становиться участником вечной погони Волка за Зайцем, рассказали в пресс-службе киностудии, отметив, что первый цикл эпизодов мультфильма расскажет о приключениях героев на отдыхе. Ранее стало известно, что премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова."Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе", - сказано в сообщении.Второстепенным, но очень запоминающимся персонажем первых серий проекта станет Котенок. По словам создателей мультфильма, это милый и отважный маленький герой, обладающий уникальным свойством оказываться "не в том месте и не в то время". Благодаря этой особенности, персонаж часто становится невольным участником или даже орудием в вечной погоне Волка за Зайцем. Несмотря на это, во всех ситуациях Котенок способен "сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса".Как рассказали в пресс-службе, в кастинге может принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет. Для этого нужно записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в своем аккаунте в Instagram или ВКонтакте с хэштегом #ХочувНуПогоди. В случае, если претенденту меньше 13 лет, то пост с его видеопрезентацией размещают родители. Работы принимаются до 16 декабря 2020 года, итоги будут подведены 31 декабря в рамках аккаунтов "Союзмультфильма" в социальных сетях.Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.
https://ria.ru/20200917/urgant-1577363277.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585312775_80:0:1263:887_1400x0_80_0_0_61ceddfff2fd23675ffd77bc0c7d18f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ну, погоди!, гарик харламов (игорь), союзмультфильм, чак норрис (карлос норрис)

"Союзмультфильм" объявил кастинг на озвучку персонажа из "Ну, погоди!"

11:24 19.11.2020 (обновлено: 11:53 19.11.2020)
 
© Фото : СоюзмультфильмПерсонаж "Отважный котенок" из перезапуска мультфильма "Ну, погоди!"
Персонаж Отважный котенок из перезапуска мультфильма Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Союзмультфильм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа из перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" - отважного Котенка, который невольно будет становиться участником вечной погони Волка за Зайцем, рассказали в пресс-службе киностудии, отметив, что первый цикл эпизодов мультфильма расскажет о приключениях героев на отдыхе.
Ранее стало известно, что премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова.
"Союзмультфильм" запустил всероссийский кастинг на голос нового персонажа перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и рассказывать о приключениях героев на отдыхе", - сказано в сообщении.
Второстепенным, но очень запоминающимся персонажем первых серий проекта станет Котенок. По словам создателей мультфильма, это милый и отважный маленький герой, обладающий уникальным свойством оказываться "не в том месте и не в то время". Благодаря этой особенности, персонаж часто становится невольным участником или даже орудием в вечной погоне Волка за Зайцем. Несмотря на это, во всех ситуациях Котенок способен "сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса".
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 03:45Культура
Ургант показал "озвучку" Волка из "Ну, погоди!" в исполнении Харламова
Как рассказали в пресс-службе, в кастинге может принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет. Для этого нужно записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в своем аккаунте в Instagram или ВКонтакте с хэштегом #ХочувНуПогоди. В случае, если претенденту меньше 13 лет, то пост с его видеопрезентацией размещают родители. Работы принимаются до 16 декабря 2020 года, итоги будут подведены 31 декабря в рамках аккаунтов "Союзмультфильма" в социальных сетях.
Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.
 
КультураНу, погоди!Гарик Харламов (Игорь)СоюзмультфильмЧак Норрис (Карлос Норрис)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния