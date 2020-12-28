https://ria.ru/20201228/karabakh-1591164567.html

Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными

Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными

Минобороны Армении заявляет, что в Карабахе не зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T07:05

2020-12-28T07:05

2020-12-28T07:05

ситуация в нагорном карабахе

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Минобороны Армении заявляет, что в Карабахе не зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Согласно заявлению, размещенному на сайте минобороны, ряд азербайджанских СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района.Тем не менее, заявили в оборонном ведомстве, армянская сторона пытается дополнительно уточнить сведения.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html

нагорно-карабахская республика

армения

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минобороны армении, нагорно-карабахская республика, армения, в мире