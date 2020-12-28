Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201228/karabakh-1591164567.html
Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
Минобороны Армении заявляет, что в Карабахе не зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T07:05
2020-12-28T07:05
ситуация в нагорном карабахе
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580452785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cca8834dcc310c4495c1b2d28e50136.jpg
ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Минобороны Армении заявляет, что в Карабахе не зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Согласно заявлению, размещенному на сайте минобороны, ряд азербайджанских СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района.Тем не менее, заявили в оборонном ведомстве, армянская сторона пытается дополнительно уточнить сведения.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html
нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580452785_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_f79ccbeb5d8360b9f3731c6ef7a79ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны армении, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными

07:05 28.12.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе
Военнослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Минобороны Армении заявляет, что в Карабахе не зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Согласно заявлению, размещенному на сайте минобороны, ряд азербайджанских СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района.
"Напомним, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских ВС. Армия обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) строго соблюдает режим перемирия. Ни одно подразделение на данном участке ни в каких операциях не участвовало. Более того, не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с подразделениями Армии обороны Арцаха", - говорится в сообщении.
Тем не менее, заявили в оборонном ведомстве, армянская сторона пытается дополнительно уточнить сведения.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 10:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
15:34ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
15:34Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19
15:29Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией
Лента новостейМолния