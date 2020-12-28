Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе
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ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Минобороны Армении заявляет, что в Карабахе не зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Согласно заявлению, размещенному на сайте минобороны, ряд азербайджанских СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района.
"Напомним, что село Тог находится под полным контролем азербайджанских ВС. Армия обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) строго соблюдает режим перемирия. Ни одно подразделение на данном участке ни в каких операциях не участвовало. Более того, не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с подразделениями Армии обороны Арцаха", - говорится в сообщении.
Тем не менее, заявили в оборонном ведомстве, армянская сторона пытается дополнительно уточнить сведения.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.