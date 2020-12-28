https://ria.ru/20201228/freyndlikh-1591209961.html
Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА России, находится в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:04
2020-12-28T13:04
2020-12-28T13:04
алиса фрейндлих
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА России, находится в реанимации, сообщает Пятый канал.Отмечается, что у актрисы диагностирован COVID-19 и пневмония, подача кислорода осуществляется через аппарат неинвазивной вентиляции легких.Фрейндлих наиболее известна зрителям по своим ролям в фильмах "Неоконченная повесть", "Служебный роман", "Сталкер", "Д" Артаньян и три мушкетера", "Карп отмороженный", "Соломенная шляпка", "Жестокий романс" и многих других.
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/freyndlikh-1587154281.html
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