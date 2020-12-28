https://ria.ru/20201228/freyndlikh-1591200892.html

В Петербурге госпитализировали Алису Фрейндлих

В Петербурге госпитализировали Алису Фрейндлих

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:24

2020-12-28T12:24

2020-12-28T14:28

культура

алиса фрейндлих

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА, сообщила РИА Новости представитель медучреждения.У нее диагностировали COVID-19. В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова уточнили, что 86-летнюю актрису доставили в больницу еще 25 декабря и поместили в реанимационную палату.Как рассказали медики, до госпитализации Фрейндлих лечилась от коронавируса дома. Сейчас она находится на кислородной поддержке, не на аппарате ИВЛ: состояние тяжелое, но стабильное. В городском комитете по культуре опровергли сообщения СМИ о том, что у артистки поражено 80% легких.Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по таким лентам, как "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер" и "Жестокий романс".

https://ria.ru/20201228/freyndlikh-1591214693.html

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алиса фрейндлих, санкт-петербург, общество