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https://ria.ru/20201228/freyndlikh-1591200892.html
В Петербурге госпитализировали Алису Фрейндлих
В Петербурге госпитализировали Алису Фрейндлих
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:24
2020-12-28T14:28
культура
алиса фрейндлих
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА, сообщила РИА Новости представитель медучреждения.У нее диагностировали COVID-19. В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова уточнили, что 86-летнюю актрису доставили в больницу еще 25 декабря и поместили в реанимационную палату.Как рассказали медики, до госпитализации Фрейндлих лечилась от коронавируса дома. Сейчас она находится на кислородной поддержке, не на аппарате ИВЛ: состояние тяжелое, но стабильное. В городском комитете по культуре опровергли сообщения СМИ о том, что у артистки поражено 80% легких.Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по таким лентам, как "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер" и "Жестокий романс".
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алиса фрейндлих, санкт-петербург, общество

В Петербурге госпитализировали Алису Фрейндлих

12:24 28.12.2020 (обновлено: 14:28 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктриса Алиса Фрейндлих
Актриса Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА, сообщила РИА Новости представитель медучреждения.
У нее диагностировали COVID-19. В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова уточнили, что 86-летнюю актрису доставили в больницу еще 25 декабря и поместили в реанимационную палату.
Как рассказали медики, до госпитализации Фрейндлих лечилась от коронавируса дома. Сейчас она находится на кислородной поддержке, не на аппарате ИВЛ: состояние тяжелое, но стабильное. В городском комитете по культуре опровергли сообщения СМИ о том, что у артистки поражено 80% легких.
Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по таким лентам, как "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер" и "Жестокий романс".
Алиса Фрейндлих в грузинском ресторане Мимино в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
13:31Распространение нового коронавируса
Алиса Фрейндлих находится в реанимации
 
КультураАлиса ФрейндлихСанкт-ПетербургОбщество
 
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