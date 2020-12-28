В Ереване митингующие прибыли на главную площадь
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна покинули территорию у здания парламента и прибыли на главную площадь Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Группа митингующих прошла по центральной улице Еревана от здания парламента к главной площади города, где присоединилась к другой группе протестующих. В настоящее время обстановка на месте проведения акции протеста спокойная. У Дома правительства, в нескольких сотнях метров от митингующих, выставлено оцепление, передает корреспондент РИА Новости.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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