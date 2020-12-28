https://ria.ru/20201228/elki-1591200757.html

Названы города России, в которых установили самые высокие новогодние елки

Названы города России, в которых установили самые высокие новогодние елки

Новогодние живые елки в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе оказались самыми высокими в России, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:28

2020-12-28T12:28

2020-12-28T12:28

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодние живые елки в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе оказались самыми высокими в России, сообщает ТурСтат.В первую десятку городов, в которых установили самые высокие живые новогодние деревья, вошли Уфа (30 метров), Москва (25 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Сыктывкар (23 метров), Углич (Ярославская область, 21 метр), Данков (Липецкая область, 20 метров), Владимир (18 метров), Брянск (13,5 метра), Череповец (13 метров) и Пенза (12 метров).Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске (55 метров).

https://ria.ru/20201227/moroz-1590713725.html

москва

уфа

санкт-петербург

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