https://ria.ru/20201228/elki-1591200757.html
Названы города России, в которых установили самые высокие новогодние елки
Названы города России, в которых установили самые высокие новогодние елки
Новогодние живые елки в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе оказались самыми высокими в России, сообщает ТурСтат. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:28
2020-12-28T12:28
2020-12-28T12:28
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодние живые елки в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе оказались самыми высокими в России, сообщает ТурСтат.В первую десятку городов, в которых установили самые высокие живые новогодние деревья, вошли Уфа (30 метров), Москва (25 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Сыктывкар (23 метров), Углич (Ярославская область, 21 метр), Данков (Липецкая область, 20 метров), Владимир (18 метров), Брянск (13,5 метра), Череповец (13 метров) и Пенза (12 метров).Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске (55 метров).
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туризм, города, новости - туризм, новый год, москва, уфа, санкт-петербург
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодние живые елки в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе оказались самыми высокими в России, сообщает ТурСтат.
В первую десятку городов, в которых установили самые высокие живые новогодние деревья, вошли Уфа (30 метров), Москва (25 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Сыктывкар (23 метров), Углич (Ярославская область, 21 метр), Данков (Липецкая область, 20 метров), Владимир (18 метров), Брянск (13,5 метра), Череповец (13 метров) и Пенза (12 метров).
Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске (55 метров).